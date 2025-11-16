„Priviți cum suporterii români au fost bătuți brutal”. Armata a făcut legea în tribune, după meciul de coșmar din Bosnia

Meciul dintre Bosnia și România, desfășurat la Zenica, s-a încheiat cu victoria gazdelor, 3-1, dar nu a fost lipsit de tensiune și incidente. Atmosfera din jurul stadionului a fost extrem de tensionată, autoritățile fiind în alertă maximă, pregătirile fiind asemănătoare unei situații de urgență.

Fanii români au întâmpinat probleme încă dinainte de a intra pe stadion. Peste 500 de suporteri veniți din România s-au plâns de controale excesive și de tratamentul primit din partea autorităților bosniace, ceea ce a provocat o întârziere de aproximativ 30 de minute. Unii dintre suporteri au acuzat chiar agresiuni fizice.

După fluierul final, jucătorii României, vizibil triști, au mers în fața fanilor pentru a le mulțumi pentru susținere. Suporterii au răspuns cu aplauze, cântece și câteva torțe aprinse. Însă atmosfera s-a degenerat rapid în sectorul fanilor „tricolori”. Spiritele s-au inflamat după ce ultrașii români au scandat „Serbia, Serbia!”. Răspunsul fanilor bosniaci a fost imediat. Aceștia au atacat gardul despărțitor și au scandat xenofob „Țiganii, țiganii!”.

„Priviți cum suporterii români au fost bătuți brutal!”

Forțele de ordine, inclusiv scutieri și membri ai Armatei, au intervenit pentru a controla situația, împingând și lovind fanii români pentru a-i îndepărta de gardul de unde purtau schimburi de replici cu suporterii gazdă. Scenele violente au fost surprinse și în imagini publicate ulterior de presa bosniacă.

„Priviți cum au fost bătuți brutal suporterii români pe stadionul Bilino Polje. Suporterii echipei naționale de fotbal a României au provocat probleme în această seară pe stadionul din Zenica, atât în timpul, cât și după meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Românii au fost învinși în această seară cu scorul de 3-1 de către „Dragoni” în meciul important din grupa H a calificărilor pentru Cupa Mondială, însă după fluierul final a izbucnit haosul. Astfel, suporterii României au provocat publicul gazdă și sperau să obțină o reacție din partea acestora. Totuși, singura reacție pe care au primit-o a fost intervenția poliției.

Poliția din Zenica a început apoi să se confrunte cu ei și i-a bătut cu brutalitate, iar câteva minute mai târziu i-a evacuat de pe stadionul Bilino Polje. Cum a arătat totul puteți vedea în materialul video. De asemenea, merită menționat că suporterii României s-au năpustit și spre gardul despărțitor, mai ales după ce Esmir Bajraktarevic a înscris al doilea gol!”, au notat jurnaliștii bosniaci de la oslobodjenje.ba.