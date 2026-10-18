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Bărbat reținut după ce a aruncat în râu un pui de câine băgat într-un sac legat

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Un bărbat de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sibiu, fiind bănuit că a băgat un pui de câine într-un sac și l-a aruncat în râul Sadu. Animalul a fost salvat după ce a fost descoperit de persoane care au sunat la 112, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

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Foto: Poliția Română

Sesizarea a fost făcută sâmbătă dimineață, după găsirea unui sac legat cu sârmă în râul care traversează localitatea Sadu. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat pe mal o cățelușă de rasă comună, în vârstă de aproximativ trei-patru luni, precum și sacul alb de rafie în care fusese găsită.

Din cercetările polițiștilor a reieșit că, pe 17 octombrie, în jurul orei 08:00, bărbatul ar fi pus animalul în sac, l-ar fi legat și apoi l-ar fi aruncat de pe pod în apă.

Verificările au arătat că puiul de câine nu avea stăpân. După salvare, cățelușa a fost încredințată unei asociații pentru protecția animalelor și plasată într-un adăpost.

Bărbatul este cercetat pentru schingiuirea animalelor. Polițiștii continuă ancheta pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

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Foto: Poliția Română

Ce pedepse prevede legea pentru schingiuirea animalelor

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată în 2022, prevede închisoare de la 2 la 7 ani pentru schingiuirea animalelor. Aceleași limite de pedeapsă sunt prevăzute pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, precum și pentru organizarea de lupte între animale sau cu animale.

Rănirea cu intenție a animalelor este sancționată distinct, cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă. În cazul unei condamnări pentru infracțiunile prevăzute de lege, instanța poate impune și interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani, ca pedeapsă complementară.

Un alt caz a fost relatat în septembrie 2025, la Arad, unde un bărbat a fost reținut după ce ar fi aruncat zece pui de câine la gunoi. Potrivit procurorilor, animalele fuseseră puse într-un sac menajer, iar șase dintre ele au murit.

În noiembrie 2023, doi bărbați din Prahova au fost anchetați pentru schingiuirea unui câine fără stăpân. Conform poliției, aceștia ar fi lovit animalul în repetate rânduri și ar fi provocat un alt câine să îl muște.

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