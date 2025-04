Un sibian care și-a decorat casa cu simboluri naziste este cercetat penal. Zvastica și sigla SS, observate de un turist german

Un bărbat de 54 de ani din Sibiu a fost vizat de două percheziţii, la ambele case pe care le deţine, pe care le-a decorat cu însemne naziste vizibile din stradă. Procurorii au ridicat două arme ce par a fi de colecţie, mai multe materiale care promovau nazismul, dar şi un detector de metale.

Miercuri, poliţiştii sibieni au efectuat două percheziţii domiciliare la un bărbat în vârstă de 54 de ani, proprietar a două imobile, unul în Sibiu şi celălalt în Agnita. Acesta este suspectat de propagandă nazistă, după ce şi-a decorat casele cu simboluri fasciste şi a expus imagini şi portrete ale unor lideri nazişti astfel încât acestea să fie vizibile pentru cei care trec pe strada unde locuieşte.

Presa locală scrie că însemnele fasciste de pe casa din Agnita, care este situată în aproprierea Judecătoriei din localitate, datează de câțiva ani buni, dar svastica de pe prag este mai puţin vizibilă.

În afara acesteia, pe poarta de acces în curtea imobilului sunt două simboluri care în acest context pot fi considerate a imita sigla Schutzstaffel (prescurtat SS), organizația paramilitară a Partidului Nazist, care pot fi văzute de la distanţă. Cu toate acestea, autorităţile au fost informate despre acest lucru abia acum, după ce un turist german a făcut o plângere în acest sens.

Contactat de jurnalişti, primarul localităţii Agnita a declarat că este vorba despre un caz izolat şi că svastica de pe prag a fost deja acoperită.

„Imediat după ce am fost sesizați am rugat Poliția locală să verifice. Mai apoi, a fost sesizată Poliția națională și Parchetul, iar procurorii au deschis dosar penal. Chiar astăzi am fost informat că lucrarea de la intrarea în imobilul respectiv a fost acoperită. Este un caz izolat, n-am mai avut astfel de sesizări”, a spus Alin Schiau Gull, primarul orașului Agnita.

„La data de 02.04.2025, lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraşului Agnita şi cei din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita, au efectuat activităţi de percheziţie domiciliară la două imobile situate administrativ în municipiul Sibiu şi oraşul Agnita, judeţ Sibiu, deţinute de un bărbat în vârstă de 54 de ani, născut şi domiciliat în judeţul Sibiu, ocazie cu care au fost identificate mai multe simboluri cu caracter fascist ce au fost utilizate de această persoană în public, fiind prezentate într-o manieră vizibilă publicului larg care tranzita strada E.A. Bieltz din municipiul Sibiu şi, respectiv, str. Nouă din oraşul Agnita, judeţ Sibiu”, a transmis Dancu Bogdan Nicolae, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În urma celor două percheziţii, poliţiştii au ridicat drept probe mai multe materiale care conţin imagini şi portrete ale unor conducători nazişti, fiind identificate şi trei obiecte ce par a fi arme de colecţie, precum şi un detector de metale pentru care nu s-a prezentat de către deţinător vreun document de provenienţă, potrivit aceleiaşi surse.

Pe numele sibianului a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracţiunile de confecţionare şi, respectiv, utilizarea de simboluri fasciste în spaţiul public.