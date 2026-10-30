Bărbat căutat cu drone, camere cu termoviziune și câini de urmă după ce a furat o armă de vânătoare și zece cartușe: „Dacă-l vedeți, nu încercați să-l abordați”

Judecătoria Caransebeș a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unui bărbat suspectat că a furat o armă de vânătoare și zece cartușe dintr-o locuință din comuna Cornereva. Suspectul este însă de negăsit, iar polițiștii și jandarmii continuă operațiunile de căutare cu drone, camere cu termoviziune și câini de urmă.

Bărbatul căutat de Poliție Foto: FB Sindicatul Europol Caraș-Severin

Bărbatul bănuit că a sustras o armă de vânătoare și muniție dintr-o locuință din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, a fost arestat preventiv în lipsă, în baza unei decizii pronunțate de Judecătoria Caransebeș, iar oamenii legii nu reușesc sădea de urma lui.

Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi fost comis în perioada 21-25 octombrie, după ce suspectul ar fi pătruns prin efracție în locuința unui localnic, unde ar fi stat mai multe zile, Din casă au dispărut o armă de vânătoare calibru 12, zece cartușe de același calibru, dar și mai multe bunuri, printre care sticle de whisky, vin și suc.

„Potrivit informațiilor, acesta ar fi fugit prin pădure, iar colegii noștri desfășoară activități pentru depistarea lui.

Dincolo de uniforme, sunt oameni care își asumă riscuri reale pentru siguranța celorlalți. Căutarea unei persoane posibil înarmate nu este o misiune de rutină, iar fiecare intervenție presupune atenție, curaj și profesionalism (...)

Recomandăm cetățenilor să nu încerce să îl abordeze. Dacă îl recunoașteți sau aveți informații despre locul în care s-ar putea afla, apelați imediat 112!”, a transmis, pe Facebook Sindicatul Europol Caraș-Severin.

Acțiunea penală pentru furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor a fost pusă în mișcare pe 28 octombrie, iar o zi mai târziu instanța a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, relatează Radio Reșița.

Mandatul urmează să fie pus în executare imediat după prinderea suspectului, perioada arestului preventiv urmând să curgă din momentul în care măsura va fi aplicată efectiv.

Între timp, forțe importante sunt mobilizate în teren pentru localizarea bărbatului și recuperarea armei dispărute.

Căutat cu drone, camere cu termoviziune și câini de urmă

La operațiunile de căutare participă polițiști, jandarmi și voluntari, care folosesc drone, camere cu termoviziune și câini de urmă pentru verificarea zonelor greu accesibile.

În condițiile în care arma nu a fost recuperată, autoritățile îi avertizează pe cetățeni să nu încerce să se apropie de persoana căutată. Oricine deține informații care ar putea contribui la localizarea suspectului este rugat să anunțe imediat Poliția prin apel la 112.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comis furtul și pentru recuperarea bunurilor sustrase.