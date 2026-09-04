Banii pentru milioane de români se virează din 8 septembrie. Calendarul complet al plăților

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) începe, din 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august. Primele sume vor ajunge în conturile bancare ale beneficiarilor la începutul săptămânii viitoare.

Milioane de români primesc bani începând din 8 septembrie. Foto: Adobe Stock

Potrivit autorităților, începând cu 8 septembrie vor fi virate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție.

Românii care au ales să primească aceste drepturi prin mandat poștal vor avea acces la bani începând din 10 septembrie, când Poșta Română va începe distribuirea sumelor.

Când intră banii pentru persoanele cu dizabilități

Pentru persoanele cu dizabilități, plata drepturilor în conturile bancare este programată pentru 14 septembrie.

În cazul beneficiarilor care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea acestora va începe pe 18 septembrie.

Un alt set de beneficii sociale va fi achitat începând din 21 septembrie. Este vorba despre alocația de plasament, alocația lunară de hrană destinată persoanelor infectate cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză.

Tot pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), care include ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Sumele vor fi virate atât în conturile bancare, cât și distribuite prin mandat poștal.

Aproape 7 milioane de persoane beneficiază lunar de aceste plăți

ANPIS, prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin agenția din București, gestionează în fiecare lună plata beneficiilor de asistență socială.

În total, aceste drepturi sunt acordate pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane aflate în situații vulnerabile.

Calendarul plăților pentru luna septembrie este, astfel: