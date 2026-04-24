Poștăriță din Constanţa, condamnată la închisoare cu suspendare după ce a falsificat semnături pe 24 de mandate de plată, lăsându-i pe oameni fără pensii

O poştăriţă din județul Constanța a fost condamnată în primă instanță pentru delapidare, fals și uz de fals, după ce a falsificat semnăturile pe zeci de mandate de pensii și alocații şi a oprit banii oamenilor. Dosarul a ajuns acum la Curtea de Apel Constanța, unde se judecă apelul.

Poştăriţa a falsificat semnăturile beneficiarilor şi a oprit banii. FOTO: arhivă

Un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Constanța readuce în atenție un caz petrecut în localitatea constănţeană Cumpăna, unde o poştăriţă a lăsat mai mulţi pensionari fără bani, folosindu-se de datele de identificare ale aecestora şi falsificându-le semnaturile. Dorina Burlacu, factor poștal din 2019 în cadrul Poștei Române, a fost condamnată în primă instanţă la închisoare cu suspendare pentru delapidare, fals și uz de fals şi, de asemenea, s-a pus sechestru pe o parte dintre bunurile acesteia.

Situația a ieșit la iveală în februarie 2023, când mai mulți pensionari din Cumpăna au început să se plângă de faptul că nu şi-au mai primit banii, iar unul dintre ei s-a plâns la oficiul poştal că Dorina Burlacu nu i-a mai adus pensia.

În urma reclamaţiei, a fost făcută o verificare, iar omul a aflat cu surprinde că în sistem apare că plata a fost efectuată, relatează ziuadeconstanta.

De aici a pornit o anchetă în urma căreia s-a stabilit că, în perioada 1-20 februarie 2023, poştăriţa a falsificat 24 de mandate de plată. Concret, femeia ridica banii de la oficiul poştal, îi folosea în scopuri personale, dar completa mandatele pe care trebuia să le predea pentru arhivare cu datele personale ale beneficiarilor şi falsifica semnăturile acestora, astfel încât plățile să pară că au fost făcute corect. Prejudiciul stabilit în cauză este de 45.150 de lei.

Pentru a asigura recuperarea sumei, instanța a dispus menținerea sechestrului asupra unui imobil și a unui teren deținut de inculpată în comuna Cumpăna.

Ce motive a invocat poştăriţa

În timpul anchetei au fost audiate mai multe persoane. Un beneficiar a povestit că, după ce a reclamat lipsa banilor, ar fi fost contactat de poștăriță, care i-ar fi cerut să confirme că a primit suma în cazul unui control, promițând că îi va restitui banii a doua zi. Într-o altă situație, familia unui bărbat de 95 de ani a descoperit că semnătura acestuia fusese falsificată, iar peste 2.400 de lei, reprezentând drepturi de handicap, fuseseră încasați de poştăriţă în numele său.

În fața anchetatorilor, Dorina Burlacu a recunoscut faptele și a invocat probleme personale de ordin financiar, legate de un divorț și de partaj.

Ulterior, în instanță, apărarea a susținut că banii ar fi fost folosiți pentru tratamentul unei nepoate grav bolnave, însă această explicație nu a fost acceptată de judecători.

Deși o parte din prejudiciu a fost recuperată, Poșta Română a rămas cu un minus de peste 22.000 de lei, sumă pentru care instanța a dispus recuperarea de la inculpată.

La 22 aprilie 2026, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța, unde se judecă apelul, după ce în cauză a fost introdus și un terț interesat, Marius Cătălin Fibisan, cel mai probabil în legătură cu măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor.

Următorul termen este stabilit pentru 28 mai 2026, când instanța urmează să dea o soluție definitivă.

