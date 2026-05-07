Vești bune pentru beneficiarii de alocații și indemnizații. Acestea intră vineri pe cardurile bancare

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, efectuează plata pe card a alocaţiei de stat pentru copii, indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi stimulentului de inserţie, începând cu data de 8 mai.

Potrivit unui comunicat al ANPIS, pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poştal, sumele vor ajunge după data de 10 mai 2026.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă în baza Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În prezent, cuantumul alocaţiei este 719 lei lunar pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi pentru copiii cu handicap şi 292 lei lunar pentru copiii cu vârsta între 2 şi 18 ani, pentru tinerii care care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi pentru tinerii cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, scrie Agerpres.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie reprezintă beneficii de asistenţă socială reglementate prin OUG nr. 111/2010, acordate pentru susţinerea familiei în perioada creşterii copilului şi pentru încurajarea revenirii părinţilor în activitatea profesională.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, iar cuantumul acesteia reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului. Valoarea minimă este de 1.651 lei/lună, iar cea maximă de 8.500 lei/lună.

Stimulentul de inserţie se acordă părinţilor aflaţi în concediul pentru creşterea copilului, care revin în activitate înainte de împlinirea vârstei de 6 luni a copilului. Aceştia primesc un stimulent de inserţie de 1.500 lei/lună până copilul împlineşte vârsta de 2 ani. Ulterior, până la împlinirea vârstei de 3 ani, valoarea stimulentului este de 650 lei pe lună. Dacă părintele revine în activitate după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, acesta beneficiază de un stimulent de inserţie în valoare de 650 lei pe lună până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

Stimulentul de inserţie pentru părinţii care au copil cu dizabilităţi şi revin în activitate înainte de împlinirea de către acesta a vârstei de 1 an este de 1500 lei/lună până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. Ulterior împlinirii vârstei de 3 a copilului cu dizabilităţi, cuantumul stimulentului este de 650 lei/lună până la împlinirea vârstei de 4 ani a copilului.