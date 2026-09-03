 Guvernul alocă sume bani pentru sute de români. Cine sunt cei care pot primi ajutoare de urgență | adevarul.ro
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Guvernul alocă sume bani pentru sute de români. Cine sunt cei care pot primi ajutoare de urgență

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Guvernul a aprobat, joi, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure care trec prin situații deosebit de dificile.

Oameni pe stradă în București, pe o vreme însorită FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Banii provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și sunt destinați persoanelor afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care le pot accentua vulnerabilitatea socială, potrivit știrileprotv.ro. 

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 732.000 de lei, va ajunge la 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii. Beneficiarii sunt din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Ajutoarele sunt acordate în cazurile în care familiile nu au suficiente venituri pentru a-și repara sau reconstrui locuințele.

Alți 56.000 de lei sunt destinați unui număr de opt familii și persoane singure din județele Olt și Vâlcea, ale căror locuințe sau bunuri au fost afectate de alunecări de teren.

Guvernul a prevăzut și 7.000 de lei pentru o familie din Argeș, afectată de fenomene meteorologice periculoase, respectiv de vijelii puternice.

Un alt ajutor, în valoare de 10.000 de lei, va fi acordat unei familii din Suceava, care se confruntă cu o situație de necesitate în urma unui accident rutier grav suferit de unul dintre membrii săi.

Cea mai mare sumă din pachetul de ajutoare, 1.379.600 de lei, este destinată unui număr de 353 de familii și persoane singure aflate în situații deosebite, determinate în special de probleme medicale sau de alte circumstanțe care pot crește riscul de excluziune socială.

Beneficiarii provin din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.

Printre cazurile pentru care se acordă sprijin financiar se numără bolile oncologice, afecțiunile cardiovasculare, bolile degenerative, respiratorii și genetice, dar și afecțiunile psihice. Sunt incluse, de asemenea, cazuri de transplant de organe și alte boli severe care presupun tratamente îndelungate, intervenții chirurgicale sau perioade de recuperare medicală.

Potrivit Guvernului, măsura urmărește să reducă efectele sociale și materiale ale unor situații excepționale și să ofere sprijin persoanelor și familiilor vulnerabile.

„Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, Guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite, sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și prevenirea agravării riscului de excluziune socială”, se arată în comunicatul Executivului.

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