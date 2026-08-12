Procurorii britanici cer ca Andrew și Tristan Tate să rămână în detenție. Acuzarea invocă riscul de fugă și intimidarea martorilor

Procurorii britanici cer unei instanțe federale din Florida să respingă solicitarea lui Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, de a fi eliberați pe cauțiune în timpul procedurilor de extrădare. Acuzarea susține că cei doi prezintă un risc de fugă și că ar putea încerca să influențeze martorii din dosar.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami pe 19 iulie și se află în detenție în Florida. O audiere programată joi urmează să stabilească dacă frații vor rămâne în detenție pe durata procedurilor judiciare.

În documentele depuse în instanță, procurorii britanici atrag atenția asupra resurselor financiare și a influenței online de care dispun cei doi, notează BBC.

„Atât Andrew, cât și Tristan Tate dispun de resurse considerabile, atât financiare, cât și în ceea ce privește rețelele de socializare”, susțin procurorii.

Acuzarea afirmă că aceste resurse le-ar putea permite fraților să se sustragă procedurilor de extrădare dacă ar fi eliberați.

„Se consideră că Andrew și Tristan Tate ar putea încerca să se folosească de acea rețea pentru a obține asistență practică sau sprijin financiar în vederea părăsirii jurisdicției și a evitării procedurilor de extrădare, în cazul în care ar fi eliberați”, se arată în documentele citate.

Procurorii se tem că ar putea intimida martorii

Un alt argument invocat de acuzare este legat de persoanele care au depus plângeri împotriva celor doi. Procurorii susțin că acestea sunt vulnerabile și că unele dintre ele s-ar teme de frații Tate.

„Toate persoanele care au depus plângere în acest caz sunt vulnerabile și se tem de Andrew și Tristan Tate din cauza violențelor exercitate asupra lor – mai multe dintre acestea descriu agresiuni și amenințări cu arme – precum și din cauza resurselor de care dispun cei doi frați și a tendinței acestora de a intimida persoanele vulnerabile care îi acuză”, au transmis procurorii britanici.

CPS a făcut referire și la postări publicate de Andrew Tate pe rețelele sociale, în care acesta i-ar fi ironizat pe procurori și ar fi sugerat că și-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea.

Avocații fraților Tate au recunoscut că eliberarea pe cauțiune în cadrul unei proceduri internaționale de extrădare este neobișnuită, dar susțin că cei doi nu au oferit niciun motiv pentru a se crede că intenționează să fugă sau să se sustragă urmăririi penale.

59 de capete de acuzare în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate se confruntă în Marea Britanie cu un total de 59 de capete de acuzare, inclusiv viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și deținerea de materiale indecente cu minori. Cei doi au negat toate acuzațiile.

Noile acuzații vizează patru persoane și fapte care ar fi avut loc între 2010 și 2017. Frații fuseseră deja puși sub acuzare în 2025 pentru viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, în legătură cu alte trei persoane și fapte presupus comise între 2012 și 2015.

Poliția din Bedfordshire a obținut în 2024 mandate europene de arestare pe numele celor doi, pentru a-i aduce din România în Marea Britanie.

Frații Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați în 2022 într-un dosar care vizează acuzații de natură sexuală. Cazul românesc nu a avansat până la o soluție definitivă, iar cei doi au putut călători în SUA după ridicarea restricțiilor de deplasare la începutul anului 2025.

Dacă vor fi găsiți vinovați în Marea Britanie, cei doi riscă închisoarea pe viață. Decizia finală privind extrădarea lor va reveni autorităților americane, după ce procedura va fi analizată de instanțele din SUA.