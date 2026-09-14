Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Ministerul Apărării: „Nu vă panicați, este vorba de antrenamente”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în perioada 14-25 septembrie, Forțele Aeriene Române desfășoară exercițiul „Burebista 26”, pe tot teritoriul țării.

Foto: MApN

„În zilele următoare veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați, este vorba de antrenamente, cu participarea Forțelor Aeriene Române, Forțelor Terestre Române, Forțelor Navale Române și a celor pentru Operații Speciale”, precizează ministerul.

Forțele Aeriene Române precizau anterior că scopul exercițiului este de antrenare a structurilor din Forțele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

„În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înăţime pe întreg teritoriul naţional.”

În august, Forțele Aeriene Române au organizat, la Baza 86 Aeriană Borcea, un exercițiu demonstrativ de executare a unei misiuni de Poliție Aeriană cu aeronave F-16 Fighting Falcon, în cadrul căruia au fost prezentate procedurile urmate pentru supravegherea și apărarea spațiului aerian.

Potrivit MApN, exercițiul a început la ora 11.30 și a ilustrat modul în care sunt pregătite și desfășurate misiunile de Poliție Aeriană, de la alertarea echipajelor și pregătirea aeronavelor până la decolarea avioanelor F-16 și executarea intervenției.

Scenariul a evidențiat capacitatea de reacție rapidă a Forțelor Aeriene Române în cazul unor situații care pot afecta securitatea spațiului aerian, în conformitate cu procedurile NATO.