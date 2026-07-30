Ținte aeriene detectate lângă graniță: RO-Alert în Tulcea și avioane F-16 ridicate în aer. Explozii pe partea ucraineană

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina.

UPDATE - Au fost raportate explozii pe partea ucrainiană

MApN transmite că sistemul de supraveghere radar a înregistrat semnale radar intermitente ale unor ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spațiul aerian național, în jurul orei 21.14, după care au traversat frontiera spre Ucraina. Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană”, adaugă reprezentanții MApN.

Știrea inițială

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației”, transmite MApN.

Instituția adaugă că Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

Populaţia este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.

Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert și dimineață, prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În urma identificării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus alertarea populației din județul Tulcea prin intermediul sistemului RO-Alert. Reprezentanții MApN au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Sistemele de supraveghere aeriană au detectat în repetate rânduri drone în apropierea Deltei Dunării, iar populația din nordul Dobrogei a fost avertizată prin mesaje RO-Alert privind riscul ca fragmente sau alte obiecte provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul României.

Aceste avertizări au devenit tot mai frecvente din cauza atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare și energetice din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei române.

Cel mai recent incident major a avut loc duminică, 26 iulie, când forțele aeriene române au doborât drone care au pătruns pe teritoriul național, fiind a treia zi consecutivă în care au fost neutralizate astfel de aparate de zbor.