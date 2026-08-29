România își dorește o prezență militară permanentă a SUA. Discuții la MApN cu o delegație a Congresului SUA

România își dorește consolidarea în continuare a prezenței militare americane pe teritoriul său, inclusiv printr-o prezență permanentă, a transmis secretarul de stat Sorin Moldovan în cadrul unei întâlniri cu o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților.

România își dorește o prezență militară permanentă a SUA Foto: Facebook / 101st Airbord Division

Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Moldovan, și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, au primit, sâmbătă, la sediul Ministerului Apărării Naționale, delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, a transmis MApN printr-un comunicat.

Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre, consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA și perspectivele dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul apărării.

Sorin Moldovan a evidențiat importanța angajamentului Statelor Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre, subliniind rolul relației transatlantice în actualul context de securitate.

„România rămâne un aliat de încredere al Statelor Unite și un contributor activ la securitatea Flancului Estic al NATO. Ne dorim consolidarea în continuare a posturii militare americane în România, inclusiv printr-o prezență permanentă, care ar reprezenta un element important pentru descurajare, apărare și stabilitatea regiunii Mării Negre”, a declarat secretarul de stat Sorin Moldovan.

În cadrul întrevederii, oficialul român a precizat că România a răspuns solicitării Departamentului de Război al SUA și a transmis documentul privind revizuirea posturii militare americane în Europa.

Potrivit MApN, România și-a reafirmat astfel poziția privind importanța menținerii și consolidării prezenței Statelor Unite în regiune.

Un alt subiect abordat a fost extinderea cooperării în domeniile instruirii, dezvoltării capabilităților și educației militare. Discuțiile s-au concentrat pe creșterea interoperabilității și valorificarea oportunităților de pregătire comună între forțele armate ale celor două state.

Oficialii au discutat și despre legătura dintre securitate, stabilitate și cooperarea industrială. În acest context, a fost evidențiată importanța aprofundării cooperării economice și a creșterii investițiilor americane în România, ca parte a dezvoltării Parteneriatului Strategic.

La finalul întrevederii, cele două părți au reconfirmat interesul pentru continuarea dialogului politic și militar și pentru aprofundarea cooperării româno-americane în domenii de interes strategic comun.