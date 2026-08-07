F-16 Fighting Falcon, în misiune de Poliție Aeriană. Forțele Aeriene Române au organizat un exercițiu demonstrativ la Baza 86 Borcea

Forțele Aeriene Române au organizat vineri, 7 august, la Baza 86 Aeriană Borcea, un exercițiu demonstrativ de executare a unei misiuni de Poliție Aeriană cu aeronave F-16 Fighting Falcon, în cadrul căruia au fost prezentate procedurile urmate pentru supravegherea și apărarea spațiului aerian.

Potrivit MApN, exercițiul a început la ora 11.30 și a ilustrat modul în care sunt pregătite și desfășurate misiunile de Poliție Aeriană, de la alertarea echipajelor și pregătirea aeronavelor până la decolarea avioanelor F-16 și executarea intervenției.

1/10 Exercițiu demonstrativ de executare a unei misiuni de Poliție Aeriană cu aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, la baza Aeriană 86 Borcea, județul Ialomița. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Scenariul a evidențiat capacitatea de reacție rapidă a Forțelor Aeriene Române în cazul unor situații care pot afecta securitatea spațiului aerian, în conformitate cu procedurile NATO.

La finalul demonstrației a fost organizată o secvență dedicată reprezentanților mass-media, care a inclus o expoziție statică de tehnică militară și oportunități pentru interviuri cu militarii din cadrul detașamentului Carpathian Vipers, structura care operează aeronavele F-16 Fighting Falcon.

România utilizează avioanele F-16 pentru executarea misiunilor de apărare aeriană și participă, alături de aliații NATO, la misiunile de Poliție Aeriană destinate protejării spațiului aerian al Alianței, în contextul consolidării securității pe flancul estic.