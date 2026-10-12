Student ucrainean, arestat în Polonia. Ar fi vrut să ucidă un necunoscut pentru „Vinerea însângerată”

Un ucrainean în vârstă de 21 de ani a fost arestat în Polonia, fiind suspectat că pregătea un atac mortal cu cuțitul, motivat de ură rasială. Potrivit autorităților, tânărul ar fi vrut să atace o persoană aleasă la întâmplare pentru a participa la o provocare online numită „Vinerea însângerată”, apărută în contextul unor atacuri violente recente din țară.

Un student ucrainean, arestat în Polonia după ce ar fi plănuit un atac cu cuțitul. Foto: shutterstock

Suspectul, identificat de autorități drept Iaroslav F., era student la Universitatea Catolică Ioan-Paul al II-lea din Lublin. Ancheta a început după ce instituția a sesizat autoritățile cu privire la declarațiile tânărului, care ar fi aprobat comiterea unor crime, inclusiv cu motivație rasistă, și ar fi vorbit despre intenția de a ucide o persoană necunoscută, transmite AFP citat de Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, în dispozitivele electronice ale tânărului au fost descoperite căutări pe internet referitoare la tortură și materiale deosebit de violente, vizionate pe platforma Telegram.

De asemenea, suspectul ar fi încercat să convingă o studentă să participe la comiterea unor crime. Autoritățile îl suspectează că intenționa să ducă la îndeplinire planul în cadrul provocării online care îndeamnă participanții să continue o serie de atacuri.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. El a fost reținut în timp ce lucra ca șofer pentru o platformă de transport alternativ.

Arestarea are loc după o săptămână marcată de violențe în Polonia, unde au fost raportate trei atacuri cu cuțitul. În incidentele recente, o femeie a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite în școli.

Duminică, autoritățile au făcut publică și informația privind o presupusă tentativă de asasinat care i-ar fi vizat pe premierul Donald Tusk și pe ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Anchetatorii verifică legăturile dintre amenințările online și intențiile atribuite suspectului. Identitatea completă a tânărului nu a fost făcută publică, în conformitate cu legislația poloneză privind protecția vieții private.