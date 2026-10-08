 Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia. Trei adulți au fost răniți, iar un fost elev de 15 ani a fost reținut | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia. Trei adulți au fost răniți, iar un fost elev de 15 ani a fost reținut

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Un nou atac violent a avut loc joi, 8 octombrie, într-o școală din Polonia, la doar o zi după ce un tânăr a rănit zece persoane cu o macetă într-o altă unitate de învățământ. De această dată, trei adulți au fost răniți cu un obiect ascuțit, iar un fost elev în vârstă de 15 ani a fost reținut.

Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia
Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia Foto: TVP3 Warszawa TVP3 Warszawa

Atacul s-a produs la Școala Primară „Ioan Paul al II-lea” din Leszczydół-Nowiny, în apropiere de Wyszków, la nord-est de Varșovia. Printre victime se află directorul școlii, un profesor și un îngrijitor, notează TVP World.  

Una dintre victime este resuscitată, iar ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a precizat că informațiile despre starea acesteia sunt încă preliminare.

Adolescentul ar fi intrat în școală și i-ar fi atacat pe cei trei adulți. Directorul ar fi reușit să îl imobilizeze înainte ca polițiștii să ajungă și să îl rețină.

Atac cu maceta, cu o zi înainte

Incidentul de joi vine după atacul produs miercuri într-o școală profesională din Ostrołęka, tot în nord-estul Poloniei.

Un tânăr de 19 ani a atacat cu o macetă mai multe persoane, rănind zece oameni. Cinci dintre victime sunt elevi, două sunt cadre didactice, iar alte două persoane erau trecători.

Elevii s-au baricadat în sălile de clasă înainte ca polițiștii să îl rețină pe suspect, la aproximativ 20 de minute după atac. Tânărul era și el rănit.

Ulterior, procurorii au anunțat că în rucsacul acestuia a fost găsit un dispozitiv exploziv artizanal. Motivul atacului nu a fost stabilit.

Un alt adolescent, arestat înaintea unui posibil atac

Tot miercuri, cu câteva ore înainte de incidentul din Ostrołęka, polițiștii din Sierpc au intervenit după ce un adolescent de 17 ani le-ar fi spus colegilor că intenționează „să facă ceva rău la școală”.

În urma unei percheziții la locuința sa, polițiștii au găsit două cuțite într-o geantă care îi aparținea. Telefonul adolescentului a fost, de asemenea, ridicat, iar anchetatorii au descoperit căutări referitoare la pregătirea unui atac.

„Datorită reacției chibzuite a elevilor și a profesorului, precum și acțiunii fulgerătoare a polițiștilor din Sierpc, un adolescent de 17 ani care a anunțat că va «face ceva rău la școală» a fost oprit”, a transmis poliția.

Ministrul de Interne a declarat că dispozitivele adolescentului indicau că acesta căutase informații despre organizarea unui „eveniment sângeros”. El a rămas în custodia poliției, în timp ce anchetatorii au început audierea martorilor.

Kierwiński a precizat că intervenția din Sierpc s-a desfășurat „în paralel” cu evenimentele din Ostrołęka și a apreciat cooperarea dintre poliție și comunitatea locală.

Mai multe incidente în ultimele săptămâni

Atacurile în școli sunt rare în Polonia, însă în ultimele săptămâni autoritățile au raportat mai multe incidente.

În septembrie, poliția a reținut un adolescent de 13 ani suspectat că pregătea un atac și a găsit un cuțit în rucsacul acestuia.

Pe 22 septembrie, un copil de 11 ani a rănit un coleg de clasă cu un topor într-o școală primară din Ptaki.

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