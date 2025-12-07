search
Apa de la stația Voila este declarată sigură pentru consum. Urmează testele din rețea

0
0
Publicat:

După o săptămână fără apă potabilă în 13 localități din Prahova, Direcția de Sănătate Publică confirmă că apa tratată la stația Voila respectă parametrii de potabilitate. Următorul pas: verificarea probelor din rețeaua de distribuție, care a fost golită și reumplută în ultimele zile.

Apa de la stația Voila este declarată sigură pentru consum FOTO: Arhivă
Apa de la stația Voila este declarată sigură pentru consum FOTO: Arhivă

Consiliul Județean Prahova a anunțat duminică faptul că Direcția de Sănătate Publică a finalizat analizele microbiologice pentru apa tratată la stația ESZ Voila, înainte ca aceasta să fie reintrodusă în sistemul de distribuție administrat de Hidro Prahova.

Direcţia de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice efectuate la staţia de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 şi HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această staţie este potabilă”, a transmis Consiliul Județean, potrivit News.ro.

Analizele au vizat toți parametrii microbiologici obligatorii: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Testele au fost realizate conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de laborator și intervalele de citire a probelor.

Reprezentanții CJ Prahova au subliniat că apa poate fi declarată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale.

Urmează analizele din rețeaua de distribuție

Deși apa care părăsește stația Voila este conformă, sistemul de distribuție trebuie analizat separat, după ce Hidro Prahova va anunța că rețeaua a fost complet optimizată.

„În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. După ce Hidro Prahova va anunţa că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esenţiale, deoarece reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situaţii există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului”, a precizat instituția.

Analizele microbiologice în rețea durează 72 de ore de la momentul însămânțării probelor în laborator, cu citiri intermediare la 24 și la 48-50 de ore, iar rezultatul final este validat după 72 de ore.

CJ Prahova a subliniat că doar după finalizarea acestui proces apa din distribuție poate fi declarată oficial potabilă.

O săptămână fără apă potabilă pentru peste 107.000 de oameni

Situația critică a fost generată de golirea barajului Paltinu pentru lucrări de decolmatare, combinată cu ploile torențiale din urmă cu două săptămâni, care au ridicat turbiditatea apei peste limitele admise pentru tratare. Din acest motiv, peste 107.000 de locuitori din 13 localități prahovene și un oraș din județul Dâmbovița au rămas fără apă potabilă timp de o săptămână.

