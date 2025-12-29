Guvernul dezminte informațiile privind tăierea alocațiilor de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA

Guvernul respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA ar fi fost eliminate prin așa-numita ordonanță „trenuleț”. Autoritățile precizează că este vorba despre o interpretare eronată a prevederilor legale.

Potrivit unui comunicat oficial, ordonanța nu aduce nicio modificare dreptului prevăzut la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, articol care reglementează acordarea alocației lunare de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA.

Confuzia a apărut în urma interpretării articolului XXXVIII din ordonanța „trenuleț”, care prevede că dispozițiile art. 58^2 din Legea nr. 448/2006 nu se aplică în anul 2026. Guvernul subliniază însă că acest articol nu face referire la alocațiile de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA, ci la alte tipuri de drepturi.

„Articolul 58 alin. (2), care reglementează alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA, rămâne în vigoare și se aplică în continuare”, precizează Executivul.

Autoritățile afirmă că rămân deschise să ofere clarificări suplimentare și fac apel la responsabilitate în transmiterea informațiilor, pentru a evita răspândirea unor știri false care pot genera îngrijorare în rândul beneficiarilor și al familiilor acestora.