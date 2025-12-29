Ce despăgubire a primit un angajat KFC care a fost umilit de șeful său și forțat să lucreze ore suplimentare

Un angajat de la o sucursală KFC din Londra a fost despăgubit după ce tribunalul a constatat că a fost hărțuit și discriminat de șeful său.

Un francizat KFC din sud-estul Londrei a fost obligat să plătească aproximativ 80.000 de euro după ce un manager a numit un angajat indian „sclav” și l-a forțat să lucreze ore suplimentare, a relatat un tribunal.

Madhesh Ravichandran, din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze la sucursala KFC din West Wickham în ianuarie 2023. Două luni mai târziu, i s-a refuzat concediul anual și a auzit cum șeful său, Kajan Theiventhiram, îi spunea unui coleg că va acorda prioritate angajaților tamil sri-lankezi și se referea la el ca „acest sclav”, potrivir BBC.

Judecătorul tribunalului, Paul Abbott, a constatat că domnul Ravichandran a fost concediat pe nedrept și a fost supus discriminării directe pe criterii rasiale, hărțuirii și victimizării.

Luni mai târziu, după ce a auzit comentariile, domnul Ravichandran și-a dat demisia, dar nu a avut loc nicio anchetă reală asupra reclamațiilor sale.

El s-a simțit „supărat și umilit”, iar refuzul cererii sale de concediu a fost „semnificativ influențat” de rasa sa, a declarat judecătorul.

De asemenea, a fost forțat să lucreze ore suplimentare din cauza „atitudinii rasial prejudiciate” a managerului său.

Reclamantului i s-a acordat o despăgubire de 79.500 de euro, iar tribunalul a recomandat ca Nexus Foods Limited, compania care operează sucursala KFC din West W