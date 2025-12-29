Ce au convenit Trump și Zelenski în Florida. Garanțiile de securitate, finalizate în proporție de 100%, a anunțat președintele ucrainean

Președintele american Donald Trump a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate în proporție de „95%” în urma discuțiilor de duminică din Florida cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pe de altă parte, anumite „chestiuni spinoase” precum controlul și revendicările teritoriale ale Rusiei privind regiunea Donbass rămân nerezolvate.

→ Imaginea 1/6: Trump și Zelenski FOTO AFP

După discuțiile cu Trump și delegația americană la Mar-a-Lago, garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost „100% convenite”, în timp ce acordul dintre SUA, Europa și Ucraina a fost „aproape convenit”, a declarat la rândul său Zelenski.

Trump și Zelenski au avut o întâlnire de două ore și jumătate, iar ambii preeșdinți au descris discuțiile ca fiind productive.

În ciuda limbajului optimist, nu a fost anunțat niciun progres clar, iar o problemă cheie încă dezbătută este dacă Ucraina va fi obligată să cedeze teritoriu în schimbul păcii, o condiție pusă de Rusia.

Ce au convenit SUA și Ucraina în Florida

Zelenski a declarat a o conferință de presă comună cu președintele SUA, după discuțiile de la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, că Ucraina și SUA au finalizat o serie de documente ca parte a unui posibil pachet de pace, potrivit European Pravda.

În special, Zelenski a declarat că garanțiile de securitate între SUA și Ucraina au fost convenite în proproție de 100%.

„Planul de pace în 20 de puncte a fost aprobat în proporție de 90%, garanțiile de securitate ale SUA către Ucraina au fost aprobate în proporție de 100%, garanțiile de securitate SUA-Europa către Ucraina – aproape aprobate, dimensiunea militară – aprobată în proporție de 100%.”

Președintele ucrainean a a adăugat că delegațiile lucrează la finalizarea altor documente ca parte a pachetului de pace,

„Planul de prosperitate este în curs de finalizare și am discutat, de asemenea, despre următorii pași”, a spus el. Anterior, s-a relatat că liderii vor conveni asupra succesiunii în care vor fi implementate punctele acordului de pace.

Zelenski a subliniat că, din perspectia Kievului, garanțiile de securitate reprezintă una dintre componentele cheie ale acordurilor. „Am convenit că garanțiile de securitate reprezintă piatra de hotar cheie în încheierea unei păci durabile”, a spus el.

Președinții ucrainean și american au declarat că discuțiile vor continua. „Am convenit că echipele noastre se vor întâlni în următoarele săptămâni pentru a finaliza toate aspectele discutate și am convenit cu președintele Trump că ne va găzdui, poate la Washington, în ianuarie”, a adăugat Zelenski.

Trump a anunțat că îi va telefona din nou liderului rus Vladimir Putin după conversația avută cu liderul Ucrainei.

Următoarele etape

Președintele SUA a precizat că grupul de lucru american îi va include pe trimisul special Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și „alte câteva persoane” .

La rândul său, Zelenski a anunțat că echipa ucraineană va continua lucrul alături de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umierov, a prim-viceministrului de Externe, Serhii Kisliția, și a șefului Statului Major General al Ucrainei, Andrii Hnatov.

„Sper că vom lua decizii în ianuarie cu privire la toate aceste documente, șase documente. Și, bineînțeles, vom continua să lucrăm la asta. Astfel, ei vor ști ce să facă”, a adăugat președintele ucrainean.

Trump a menționat că aceste grupuri „vor lucra și cu Rusia. Pentru că a lucra doar noi nu rezolvă realmente prea mult problema” .

Întrebat cât timp ar putea dura finalizarea problemelor restante, Trump a spus: „Dacă merge foarte bine, poate câteva săptămâni, iar dacă merge foarte prost, nu se va întâmpla [...] În câteva săptămâni vom ști într-un fel sau altul, presupun. Dar dacă merge foarte bine, ar putea merge și prost. Adică, am putea fi într-o situație în care un element la care nu ne-am gândit să fie un element important și să destrame lucrurile.”

În timpul convorbirii lor telefonice, Putin și Trump și-au făcut urări de Crăciun și au fost de acord că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la viitorul regiunii Donbas pentru a asigura un acord de pace în absența unui armistițiu, potrivit Kremlinului.

După ce l-a întâmpinat pe Zelenski la Mar-a-Lago, Trump a declarat că nu există un termen limită pentru un acord de pace, despre care a spus că ar constitui „un mare beneficiu economic pentru Ucraina”.