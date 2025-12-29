Video Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut în lacul unui parc din Craiova

Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova, în timp ce încerca să scape de o haită de câini. Incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, sâmbătă, 27 decembrie.

Potrivit Jandarmeriei Dolj, jandarmii aflați în misiune au fost sesizați printr-un apel la 112, chiar de către bărbat. Acesta le-a spus că a fost urmărit de mai mulți câini, iar în încercarea de a se îndepărta de aceștia a căzut în lacul din parc.

Odată ajuns în apă, bărbatul nu a mai reușit să iasă, rămânând blocat în nămol și în crengile aflate pe fundul lacului. Jandarmii au intervenit de urgență, au coborât în zona lacului și au reușit să îl scoată la mal.

În urma incidentului, bărbatul prezenta semne de hipotermie. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale.

Autoritățile au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.