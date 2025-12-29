search
Luni, 29 Decembrie 2025
Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, amendat penal după ce a chemat foști deținuți și rezerviști să ia cu asalt Guvernul

Publicat:

Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 de lei pentru instigare publică. Acesta a lansat pe rețelele de socializare apeluri explicite la violență, îndemnând foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului.

Protest susținere Călin Georgescu FOTO: Inquam photos
Protest susținere Călin Georgescu FOTO: Inquam photos

Potrivit hotărârii instanței, Gabriel Constantinescu a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de instigare publică, în formă continuată. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 210 zile-amendă, cuantumul unei zile fiind de 40 de lei, rezultând o amendă totală de 8.400 de lei. 

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a dispus și aplicarea unei pedepse complementare, constând în interzicerea, pe o perioadă de doi ani, a dreptului de a fi ales în autorități publice sau în alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat.

„În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile - amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani”, se arată în decizia instanţei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit Agerpres.

Dosarul a fost deschis în luna mai, când Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 l-a plasat pe Constantinescu sub control judiciar, acuzându-l că a instigat public la acțiuni violente, în contextul tensiunilor generate de alegerile prezidențiale.

Concret, pe 8 mai, nemulțumit de posibilitatea anulării alegerilor sau de un presupus rezultat „trucat”, acesta a publicat pe Facebook un videoclip de peste două minute, intitulat sugestiv „Facem revoluție”.

În înregistrare, bărbatul susținea că este nevoie de „o nouă revoluție” și îi chema pe cei care au făcut armata, pe rezerviști și pe foști deținuți „care mai au puțină vână în ei” să îl contacteze în privat.

În același mesaj, Constantinescu descria explicit un scenariu violent, afirmând că participanții ar urma să se adune în Piața Victoriei, să înconjoare clădirea Guvernului, să spargă cordonul forțelor de ordine și să intre cu forța în sediul Executivului, unde să îi „aresteze pe toți”.

A doua zi, videoclipul a fost publicat și pe contul său de TikTok, fapt care a contribuit la extinderea impactului mesajului și a stat la baza acuzațiilor formulate de procurori.

