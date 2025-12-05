Începe umplerea instalațiilor pentru furnizarea apei în localităţile afectate din Prahova și Dâmbovița. Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor

Cel mai mare furnizor de apă din județul Prahova, Hidro Prahova, și firmele mai mici care distribuie apă potabilă în județ preconizează că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalațiilor care asigură furnizarea de apă către localitățile care în ultima săptămână nu au fost alimentate.

În primă fază, populaţia va primi apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii vor primi mesaje Ro-Alert prin care li se va aminti despre această restricție.

„Am adoptat în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârea numărul 13, prin care am stabilit condiţiile în care, începând cu ora 23:00 în această seară, localităţile afectate de criza apei vor fi realimentate de către fiecare operator în parte, Hidro Prahova fiind cel care are majoritatea localităţilor”, a anunţat, vineri seară, prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, scrie News.

Potrivit acestuia, analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova) pe probe din apa care va intra în sistem, după întreruperea de o săptămână, vor fi gata săptămâna viitoare, până atunci apa nefiind recomandată pentru consum. În acest context, Guvernul va asigura, din rezervele de stat, apă potabilă în cele 13 localităţi afectate de criza apei.

Reprezentanţii DSP Prahova au precizat că instituţia a stabilit un set de măsuri pentru operatorii de apă, periodic urmând a fi recoltate probe pentru a putea vedea care sunt parametrii de potabilitate.

„La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normările de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei”, a declarat directorul DSP Prahova, Cătălin Albu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova va transmite mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din reţea, în intervalul orar 6 – 22, prin care va anunţa că, deocamdată, se interzice utilizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinţilor, spălarea alimentelor şi gătit.