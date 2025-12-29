Petrolul Ploiești i-a făcut vânt fostului căpitan. Accidentările l-au pus a pământ pe „copilul” echipei

Jucătorul Valentin Țicu a ajuns, luni, la un acord de încetare a contractului scadent în vara anului viitor cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, a anunțat gruparea ploieșteană prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

„Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră. Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026”, precizează sursa citată.

„Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde sa pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării. Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un bărbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă!”, a declarat Valentin Țicu, care era căpitanul echipei în momentul primei accidentări serioase.

Președintele clubului Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, a afirmat că îl așteaptă pe Țicu să se întoarcă mai puternic după accidentarea suferită: „Este o despărțire dureroasă, dar sper și cred că va fi benefică pentru el. Îi doresc să meargă la o echipă la care sa aibă posibilitatea să joace cât mai curând și cât mai mult, astfel încât să redevină rapid jucătorul pe care îl știm cu toții. Am trăit multe momente frumoase împreună, a jucat aici de la Liga 3 și până la Liga 1, a fost căpitanul cu care Petrolul a revenit în primul eșalon! Un jucător deosebit, un om de mare calitate, iar ușa Petrolului îi va fi mereu deschisă! Mulțumim, Vali, și te așteptăm să te întorci și mai puternic!”.

Valentin Țicu a debutat în tricoul primei echipe a Petrolului pe 30 martie 2018, într-o confruntare disputată la Moreni, cu Flacăra, în cadrul Ligii a 3-a. Ultima sa apariție la formația prahoveană a fost pe 29 iulie 2024, pe „Ilie Oană”, în derbyul cu Rapid, care s-a încheiat, pentru el, în minutul 85, cu o accidentare la genunchi, care l-a scos din circuitul fotbalului de performanță timp de un an și jumătate.

Țicu a avut 174 de prezențe pentru Petrolul (73 în Superligă, 86 în Liga 2, 5 în Liga 3, 8 în Cupa României), înscriind 8 goluri. Evoluțiile sale au atras și atenția selecționerilor echipelor naționale, Țicu ajungând până în anturajul primei reprezentative, pentru care a bifat o convocare, la meciul cu Elveția din preliminariile EURO 2024. A jucat, însă, constant la reprezentativa U21 (10 prezențe), cu care a participat inclusiv la turneul final al Campionatului European din 2023.