Angela Merkel, mesaj pentru clasa politică din România: „Nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Să facă compromisuri”

Fostul cancelar german Angela Merkel a transmis marți, la București, un mesaj privind actualul context politic din România, subliniind că formarea unui guvern stabil depinde de capacitatea partidelor de a găsi puncte comune și de a face compromisuri.

Angela Merkel Foto: arhivă Getty Images

Prezentă la Ateneul Român pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, Merkel a evitat să comenteze direct negocierile politice aflate în desfășurare, însă a afirmat că principalele democrații occidentale se confruntă cu aceeași provocare: dificultatea obținerii consensului într-un peisaj politic tot mai fragmentat, potrivit Agerpres.

Fostul cancelar a arătat că, în democrație, deciziile importante nu pot fi luate fără majorități și fără negocieri între forțe politice cu viziuni diferite, potrivit

Angela Merkel a amintit că, în timpul mandatelor sale, a fost adesea criticată pentru ritmul lent al unor reforme, însă a explicat că procesul democratic presupune găsirea unui echilibru între interese diferite și construirea unui sprijin politic suficient.

Fostul cancelar al Germaniei a avertizat și asupra influenței rețelelor sociale și a mediului digital, despre care spune că amplifică mai ales nemulțumirile și criticile, punând presiune pe cultura compromisului.

Referindu-se la situația din România, fostul lider german a apreciat că țara a înregistrat progrese importante în ultimele decenii, chiar dacă nu întotdeauna în ritmul dorit de cetățeni.

În opinia sa, repetarea alegerilor nu reprezintă o soluție, iar partidele trebuie să găsească formule de colaborare pentru a asigura stabilitatea guvernării.

„Şi pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulţi oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetăţenilor. Nu vin aşa din cer senin. Şi România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate şi avem nevoie de oameni care sunt dispuşi să facă compromisuri”, a subliniat fostul cancelar.

În finalul intervenției sale, Angela Merkel și-a exprimat încrederea că în politica românească există persoane capabile să construiască astfel de înțelegeri:

„Cred că aveţi câţiva. Vă doresc toate cele bune!”.

Amintim că Angela Merkel a fost primită marți la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Am discutat despre rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și despre ceea ce pot face împreună România și Germania pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării, prin asumarea de către europeni a unei responsabilități mai mari în cadrul NATO”, a scris președintele pe X.