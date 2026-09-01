 Angela Merkel, mesaj pentru clasa politică din România: „Nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Să facă compromisuri” | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Angela Merkel, mesaj pentru clasa politică din România: „Nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Să facă compromisuri”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul cancelar german Angela Merkel a transmis marți, la București, un mesaj privind actualul context politic din România, subliniind că formarea unui guvern stabil depinde de capacitatea partidelor de a găsi puncte comune și de a face compromisuri.

Angela Merkel
Angela Merkel Foto: arhivă Getty Images

Prezentă la Ateneul Român pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, Merkel a evitat să comenteze direct negocierile politice aflate în desfășurare, însă a afirmat că principalele democrații occidentale se confruntă cu aceeași provocare: dificultatea obținerii consensului într-un peisaj politic tot mai fragmentat, potrivit Agerpres.

Fostul cancelar a arătat că, în democrație, deciziile importante nu pot fi luate fără majorități și fără negocieri între forțe politice cu viziuni diferite, potrivit

Angela Merkel a amintit că, în timpul mandatelor sale, a fost adesea criticată pentru ritmul lent al unor reforme, însă a explicat că procesul democratic presupune găsirea unui echilibru între interese diferite și construirea unui sprijin politic suficient.

Fostul cancelar al Germaniei a avertizat și asupra influenței rețelelor sociale și a mediului digital, despre care spune că amplifică mai ales nemulțumirile și criticile, punând presiune pe cultura compromisului.

Referindu-se la situația din România, fostul lider german a apreciat că țara a înregistrat progrese importante în ultimele decenii, chiar dacă nu întotdeauna în ritmul dorit de cetățeni.

În opinia sa, repetarea alegerilor nu reprezintă o soluție, iar partidele trebuie să găsească formule de colaborare pentru a asigura stabilitatea guvernării.

„Şi pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulţi oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetăţenilor. Nu vin aşa din cer senin. Şi România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate şi avem nevoie de oameni care sunt dispuşi să facă compromisuri”, a subliniat fostul cancelar.

În finalul intervenției sale, Angela Merkel și-a exprimat încrederea că în politica românească există persoane capabile să construiască astfel de înțelegeri:

„Cred că aveţi câţiva. Vă doresc toate cele bune!”.

Amintim că Angela Merkel a fost primită marți la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Am discutat despre rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și despre ceea ce pot face împreună România și Germania pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării, prin asumarea de către europeni a unei responsabilități mai mari în cadrul NATO”, a scris președintele pe X.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
digi24.ro
image
Facultățile spre care au început să se îndrepte tinerii. O specializare populară a început să fie evitată
stirileprotv.ro
image
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!”
fanatik.ro
image
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
libertatea.ro
image
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
digisport.ro
image
Curtezana care credea că amanții îi păstrează tenul tânăr. Povestea scandaloasă a femeii care i-a lăsat o avere lui Voltaire
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026
observatornews.ro
image
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști?
playtech.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Jucătorul de la FCSB care vorbește singur! Nicolae Dică s-a dus la MM Stoica: "Lasă-l, că așa e el"
digisport.ro
image
Show total cu Merișor! Uite cum cântă de dor și jale, în mall, cu glezna frântă! „Mă duc la Survivor!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gata! Nicuşor Dan a semnat decretul, eliberarea din funcţie se face IMEDIAT!
romaniatv.net
image
Oferta Hidroelectrica pentru luna septembrie. Cât vor plăti peste un milion de români pentru energie electrică
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
„Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Regele Regatului Tooro al Ugandei, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV lea, profimedia 0597626864 jpg
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul tranșant transmis părinților de o profesoară înainte de începerea școlii: „Înjurați-ne în absența copiilor!”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani