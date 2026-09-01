Angela Merkel îl acuză pe Putin că a distrus ordinea de după Al Doilea Război Mondial: „Nu există niciun fel de justificare”

Aflată la București pentru lansarea volumului său de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021”, Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, a lansat un nou mesaj critic la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe care îl consideră responsabil pentru distrugerea echilibrului de securitate construit în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Angela Merkel și Putin, în urmă cu câțiva ani Foto: AP

Într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, Angela Merkel a declarat că invazia declanșată de Rusia în februarie 2022 va rămâne definitiv asociată numelui liderului de la Kremlin.

Fostul cancelar a respins ferm argumentele invocate de Putin pentru războiul din Ucraina și a susținut că proiectul de refacere a influenței imperiale ruse nu poate fi acceptat.

„Nu există niciun fel de justificare pentru ideea lui Putin de a reconstitui un imperiu apus”, a afirmat Angela Merkel, adăugând că atacul asupra Ucrainei „a distrus ordinea reconstituită cu mari eforturi după Al Doilea Război Mondial”.

Întrebată despre posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească armamentul nuclear în Ucraina, Angela Merkel și-a exprimat speranța că un asemenea scenariu nu se va produce.

Fostul cancelar german a argumentat că o astfel de decizie ar risca să afecteze inclusiv relația Moscovei cu Beijingul, unul dintre principalii săi parteneri internaționali.

„Am impresia că chinezii, care îl sprijină pe Putin în multe chestiuni, au o poziție foarte clară în această privință”, a declarat Merkel pentru Știrile ProTV.

Apel pentru unitatea Europei

În contextul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind relația transatlantică, Merkel a transmis un apel către liderii europeni pentru menținerea unității continentului.

Fostul cancelar german a subliniat că Europa trebuie să își consolideze propriile capacități, fără a pune însă sub semnul întrebării parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Potrivit Angeleu Merkel, Europă puternică este în interesul ambelor maluri ale Atlanticului, iar relația dintre Europa și SUA rămâne esențială pentru securitatea occidentală.

Amintim că Angela Merkel a fost primită marți la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Am discutat despre rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și despre ceea ce pot face împreună România și Germania pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării, prin asumarea de către europeni a unei responsabilități mai mari în cadrul NATO”, a scris președintele pe X