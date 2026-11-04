Angajați CFR, suspectați că au decontat vacanțe fictive. Percheziții într-un dosar de înșelăciune

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, împreună cu polițiști din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud, au efectuat o percheziție la un operator economic din județ, din domeniul turistic, care ar fi emis facturi pentru mai mulți angajați CFR, cu ajutorul cărora aceștia din urmă ar fi decontat fictiv servicii turistice de la angajator.

Percheziții într-un dosar de înșelăciune Foto: Adevărul

O societate din județul Bistrița-Năsăud ar fi emis 45 de facturi pentru mai mulți angajați ai Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, care ar fi decontat fictiv servicii turistice de care nu au beneficiat în realitate. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 50.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, pe 3 noiembrie a fost efectuată o percheziție în cadrul unui dosar penal în care sunt investigate infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 17 noiembrie 2022 – 30 noiembrie 2024, o societate comercială cu sediul în județul Bistrița-Năsăud ar fi emis 45 de facturi pentru mai mulți angajați CFR SA. Aceștia ar fi folosit documentele pentru a solicita decontarea unor servicii turistice de care nu au beneficiat, urmărind obținerea unor foloase patrimoniale injuste de la angajator.

„În fapt s-a reținut că, în perioada 17.11.2022 - 30.11.2024, o societate cu sediul social în judeţul Bistriţa-Năsăud a emis un număr de 45 de facturi, pentru mai mulți angajați CFR SA, aceştia din urmă procedând la decontarea fictivă a unor servicii turistice, de care nu au beneficiat în realitate, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale injuste de la angajator, respectiv de la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, cauzând astfel un prejudiciu de 50.000 de lei”, se arată în comunicatul Parchetului.

În urma percheziției, organele de cercetare penală au identificat și ridicat 45 de facturi fiscale, precum și alte înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, Florin Petru Coroian, a declarat miercuri, că urmărirea penală se desfășoară, în acest moment, in rem, adică față de faptă, fără ca cercetările să fie îndreptate oficial împotriva unei persoane.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs prejudiciul.