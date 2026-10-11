Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite. Ce spune Nuclearelectrica despre securitatea nucleară

Cele două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă rămân oprite, iar reluarea funcționării depinde de nivelul Dunării. Societatea Națională Nuclearelectrica anunță că situația este gestionată în condiții de siguranță, fără riscuri pentru securitatea nucleară, însă oprirea afectează producția de energie electrică.

Ambele reactoare ale Centralei de la Cernavodă rămân oprite Foto: FB/Radu Miruță

Potrivit companiei, Unitățile 1 și 2 ale centralei sunt menținute în stare oprită sigură, iar repornirea lor va avea loc numai atunci când nivelul apei Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță.

„Această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici”, a transmis Nuclearelectrica.

Compania precizează că funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate permanent, indiferent dacă reactoarele se află în exploatare sau sunt oprite.

Ce măsuri au fost luate pentru siguranța centralei

Măsurile adoptate de autoritățile române contribuie la menținerea redundanței sistemelor de răcire, în special în ceea ce privește protecția pompelor. Aceste intervenții completează sistemele proprii ale centralei și sunt realizate în colaborare cu instituțiile implicate.

Pe întreaga perioadă în care cele două unități rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști prezente permanent.

Nuclearelectrica subliniază că situația afectează exclusiv producția de energie electrică, fără să pună în pericol securitatea instalațiilor.

Ce spune directorul Nuclearelectrica despre repornirea reactoarelor

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a afirmat că securitatea nucleară reprezintă prioritatea companiei, iar perioada de oprire controlată este folosită pentru lucrări de mentenanță și pentru creșterea rezilienței centralei.

„Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită”, a declarat acesta.

Potrivit directorului general, situația este dificilă din perspectiva producției de energie, dar este gestionată prin tehnologia centralei și prin expertiza echipelor de specialiști.

În același timp, compania a inițiat consultări cu experți pentru a identifica soluții pe termen mediu și lung, astfel încât efectele unor situații similare să fie reduse în viitor.

Conform Nuclearelectrica, prognozele hidrologice pentru perioada următoare indică menținerea celor două unități în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță.

Compania nu a anunțat o dată exactă pentru repornirea reactoarelor, aceasta urmând să fie stabilită în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și de îndeplinirea cerințelor tehnice necesare.