Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după atacul cu drone de la Leipzig. România își exprimă solidaritatea cu Germania

Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul reacțiilor internaționale după atacul cu drone de la Leipzig, atribuit oficial de Germania Moscovei.

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei în România. Foto: Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România acționează coordonat și ferm, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și NATO, după ce autoritățile germane au stabilit că Rusia se află în spatele atacului și au convocat, la rândul lor, ambasadorul rus la Berlin, potrivit TVR Info.

Șefa diplomației române a transmis că Bucureștiul este solidar cu Germania, dar și cu celelalte state care au fost ținta unor acțiuni hibride, ingerințe sau provocări atribuite Rusiei, România fiind, la rândul său, vizată de astfel de acțiuni.

Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu dronă produs la aeroportul din apropierea orașului Leipzig. Moscova a respins acuzațiile. În schimb, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat amenințări la adresa Germaniei, afirmând că ar putea fi vizate fabrici militare și alte obiective din Berlin.

Convocarea ambasadorului rus la București are loc în contextul în care statele europene își coordonează reacțiile față de acțiunile hibride atribuite Moscovei.