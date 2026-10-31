 Ambasadorul Poloniei la București renunță la funcție în plin conflict instituțional la Varșovia | adevarul.ro
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Ambasadorul Poloniei la București renunță la funcție în plin conflict instituțional la Varșovia

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Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat demisia, sâmbătă, 31 octombrie, invocând tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. Diplomatul a precizat că i-a informat despre decizie pe președintele Poloniei și pe ministrul de Externe.

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat demisia
Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat demisia Foto: Facebook / Ambasada Poloniei la Bucureşti

Paweł Soloch a anunțat, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că nu mai consideră posibilă continuarea mandatului său de ambasador al Republicii Polone în România, în contextul conflictului privind controlul asupra Tribunalului Constituțional de la Varșovia.

„În legătură cu tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România. L-am informat despre demisia mea pe președinte și pe Radosław Sikorski”, a transmis diplomatul.

Conflictul de la Tribunalul Constituțional a escaladat

Anunțul vine în contextul tensiunilor izbucnite în jurul Tribunalului Constituțional din Polonia, după suspendarea din funcție a președintelui instituției, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański.

Vineri seară, 30 octombrie, poliția antirevoltă a fost mobilizată în jurul sediului instanței din Varșovia, unde susținători ai partidului Lege și Justiție (PiS), aflat în opoziție, au protestat față de îndepărtarea din funcție a președintelui Tribunalului.

Conflictul are rădăcini în perioada guvernării PiS, când Uniunea Europeană a criticat apropierea instanței de puterea politică și deciziile prin care legislația națională a fost plasată înaintea celei europene. Guvernul de coaliție condus de Donald Tusk, venit la putere la sfârșitul anului 2023, a contestat în mod constant legitimitatea instituției și a ignorat hotărârile acesteia.

În ultimele luni, Executivul a început să numească noi judecători în completurile Tribunalului Constituțional, însă președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a refuzat să primească jurământul mai multora dintre aceștia. De cealaltă parte, premierul Donald Tusk a susținut că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.

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