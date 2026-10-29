Demisie neașteptată la Banca Centrală Europeană. Christine Lagarde pleacă de la șefia instituției înainte de finalul mandatului

Christine Lagarde și-a anunțat demisia de la conducerea Băncii Centrale Europene și va părăsi funcția la începutul lunii februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de expirarea mandatului, punând capăt lunilor de speculații privind viitorul său și deschizând competiția pentru conducerea uneia dintre cele mai puternice instituții economice ale Uniunii Europene.

Christine Lagarde a demisionat de la conducerea BCE înainte de termen Foto: Profimedia

Președinta Băncii Centrale Europene a anunțat joi că demisionează din funcție și își va încheia mandatul la 7 februarie 2027, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Reuters.

„Christine Lagarde a informat astăzi Consiliul Guvernatorilor al BCE și pe președintele Consiliului European, António Costa, că va renunța la funcție începând cu 7 februarie 2027”, se arată în comunicatul băncii.

Mandatul lui Lagarde ar fi trebuit să se încheie la sfârșitul lunii octombrie 2027, însă speculațiile privind o plecare anticipată s-au intensificat în ultimele luni.

Potrivit unor informații publicate anterior de Reuters, una dintre destinațiile posibile pentru Lagarde este Forumul Economic Mondial (WEF), organizația care găzduiește anual reuniunea de la Davos.

Anunțul vine într-un moment important pentru politica monetară europeană. BCE urma să comunice joi după-amiază o nouă decizie privind dobânzile de referință, urmată de conferința de presă susținută de Lagarde.

Potrivit Politico, retragerea sa va declanșa negocieri între capitalele europene privind ocuparea mai multor poziții-cheie din conducerea BCE.

Demisia anunțată de Christine Lagarde îi oferă și președintelui francez Emmanuel Macron posibilitatea de a influența alegerea succesorului lui Lagarde înaintea alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor.

Miza este cu atât mai mare cu cât lidera formațiunii Rassemblement National, Marine Le Pen, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană, este considerată în prezent una dintre favoritele cursei prezidențiale.