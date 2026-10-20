Prefectul care și-a dat demisia după ce Guvernul Niculescu a depus jurământul la Cotroceni

Prefectul judeţului Cluj, Maria Forna, a anunţat, marţi, 20 octombrie, după votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu, că demisionează din funcţia deţinută până acum cu susţinerea PNL.

Maria Forna a demisionat din funcția de prefect de Cluj Foto: Facebook/Maria Forna

„În urma votului exprimat astăzi în Parlamentul României, demisionez din funcţia de prefect al judeţului Cluj. Este o decizie pe care o iau cu fruntea sus şi cu convingerea că am dat tot ce am avut mai bun din punct de vedere profesional. Voi rămâne în funcţie până în momentul în care noul Guvern va emite Hotărârea privind încetarea exercitării funcţiei şi aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial. Până în ultima zi, îmi voi exercita atribuţiile cu demnitate şi decenţă, cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi respect faţă de oameni cu care am depus jurământul în calitate de prefect, în 28 februarie 2025", a transmis Maria Forna pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, Maria Forna spune că a fost o perioadă în care a trăit intens fiecare zi, cu zile lungi, care începeau devreme şi se terminau târziu, cu situaţii care cereau decizii rapide şi grele, cu momente în care responsabilitatea a cântărit mult.

„Dacă ar fi să aleg un singur lucru de care sunt cu adevărat mândră, acela este reabilitarea clădirii Palatului Administrativ, sediul Instituţiei Prefectului. Nu este doar o lucrare de reabilitare. Este o clădire cu istorie, un loc care aparţine tuturor clujenilor, pe care l-am găsit având nevoie de grijă şi pe care îl las acum demn de comunitatea pe care o deserveşte. Mă bucur că toţi colegii care lucrează aici şi toţi cetăţenii care îi vor trece pragul găsesc şi vor găsi un spaţiu modern, sigur şi primitor. Este moştenirea pe care o las şi pentru care m-am dedicat alături de toţi cei implicaţi în proiect. În zilele următoare voi reveni cu un bilanţ complet al activităţii mele, pentru că datorez transparenţă fiecăruia dintre dumneavoastră. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără oamenii alături de care am lucrat", a mai transmis Maria Forna.

Aceasta le-a mulţumit colegilor din Instituţia Prefectului, precum şi colegilor săi din PNL Cluj şi a menţionat că va rămâne activă şi implicată în spaţiul public.

Plecarea sa din funcție a survenit în contextul în care Partidul Național Liberal a decis să iasă de la guvernare.

Ca urmare a acestei strategii politice stabilite la nivel central, prefecții și subprefecții liberali din întreaga țară își înaintează demisiile în bloc.

Bolojan le-a cerut demnitarilor susținuți de PNL să demisioneze până luni la prânz

Liderul PNL a precizat că sprijinul partidului este condiționat de respectarea unor angajamente privind țintele de deficit, accesarea fondurilor europene și gestionarea cheltuielilor bugetare. Acordul ar urma să fie valabil până după aprobarea legii bugetului.

La finalul săptămânii trecute, Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii și nu vor mai ocupa funcțiile respective. Pocora este printre primii liberali care au făcut publică plecarea dintr-o funcție guvernamentală.

Liderul liberal a mai spus că, în cazul în care înțelegerile cu noul guvern nu vor fi respectate, PNL ar putea lua în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în primăvară.