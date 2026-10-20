 Prefectul care și-a dat demisia după ce Guvernul Niculescu a depus jurământul la Cotroceni | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prefectul care și-a dat demisia după ce Guvernul Niculescu a depus jurământul la Cotroceni

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prefectul judeţului Cluj, Maria Forna, a anunţat, marţi, 20 octombrie, după votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu, că demisionează din funcţia deţinută până acum cu susţinerea PNL.

Maria Forna
Maria Forna a demisionat din funcția de prefect de Cluj Foto: Facebook/Maria Forna

„În urma votului exprimat astăzi în Parlamentul României, demisionez din funcţia de prefect al judeţului Cluj. Este o decizie pe care o iau cu fruntea sus şi cu convingerea că am dat tot ce am avut mai bun din punct de vedere profesional. Voi rămâne în funcţie până în momentul în care noul Guvern va emite Hotărârea privind încetarea exercitării funcţiei şi aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial. Până în ultima zi, îmi voi exercita atribuţiile cu demnitate şi decenţă, cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi respect faţă de oameni cu care am depus jurământul în calitate de prefect, în 28 februarie 2025", a transmis Maria Forna pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, Maria Forna spune că a fost o perioadă în care a trăit intens fiecare zi, cu zile lungi, care începeau devreme şi se terminau târziu, cu situaţii care cereau decizii rapide şi grele, cu momente în care responsabilitatea a cântărit mult.

„Dacă ar fi să aleg un singur lucru de care sunt cu adevărat mândră, acela este reabilitarea clădirii Palatului Administrativ, sediul Instituţiei Prefectului. Nu este doar o lucrare de reabilitare. Este o clădire cu istorie, un loc care aparţine tuturor clujenilor, pe care l-am găsit având nevoie de grijă şi pe care îl las acum demn de comunitatea pe care o deserveşte. Mă bucur că toţi colegii care lucrează aici şi toţi cetăţenii care îi vor trece pragul găsesc şi vor găsi un spaţiu modern, sigur şi primitor. Este moştenirea pe care o las şi pentru care m-am dedicat alături de toţi cei implicaţi în proiect. În zilele următoare voi reveni cu un bilanţ complet al activităţii mele, pentru că datorez transparenţă fiecăruia dintre dumneavoastră. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără oamenii alături de care am lucrat", a mai transmis Maria Forna.

Aceasta le-a mulţumit colegilor din Instituţia Prefectului, precum şi colegilor săi din PNL Cluj şi a menţionat că va rămâne activă şi implicată în spaţiul public.

Plecarea sa din funcție a survenit în contextul în care Partidul Național Liberal a decis să iasă de la guvernare.

Ca urmare a acestei strategii politice stabilite la nivel central, prefecții și subprefecții liberali din întreaga țară își înaintează demisiile în bloc.

Bolojan le-a cerut demnitarilor susținuți de PNL să demisioneze până luni la prânz

Liderul PNL a precizat că sprijinul partidului este condiționat de respectarea unor angajamente privind țintele de deficit, accesarea fondurilor europene și gestionarea cheltuielilor bugetare. Acordul ar urma să fie valabil până după aprobarea legii bugetului.

La finalul săptămânii trecute, Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii și nu vor mai ocupa funcțiile respective. Pocora este printre primii liberali care au făcut publică plecarea dintr-o funcție guvernamentală.

Liderul liberal a mai spus că, în cazul în care înțelegerile cu noul guvern nu vor fi respectate, PNL ar putea lua în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în primăvară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Parchet Bistrița: „Elevul de 13 ani avea însemne legionare, nu are remușcări. Motivat de faptul că îl considera indian”
stirileprotv.ro
image
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
„Nu vreau să mor prin spitale!” Marius Șumudică trăiește un adevărat coșmar la Cluj: „Am slăbit 5 kilograme. Am sunat toți doctorii”
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
digisport.ro
image
Cum arată acum Cornelius Roșiianu, prezentatorul „Telejurnalului” de la TVR din perioada comunistă: „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca”
click.ro
image
Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit. Români, ajunşi pe lista neagră pentru câteva zeci de lei
observatornews.ro
image
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
cancan.ro
image
De câte ori poți porni mașina de spălat într-o zi? Greșeala care poate scurta durata de viață a aparatului
newsweek.ro
image
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
prosport.ro
image
Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
playtech.ro
image
„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți bani va primi
digisport.ro
image
Familia lui Valentin Sanfira, ținta atacurilor! Artistul a răbufnit după ce părinții săi au fost jigniți: „Mă doare profund!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat, decretul este deja în Monitorul Oficial. Schimbare MAJORĂ pentru români
romaniatv.net
image
NATO ia măsuri împotriva Rusiei. România este vizată direct
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
click.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
Fiica Victoriei Beckham nu a fost primită machiată la ore și a pus-o pe mama ei să sune la școală. Cum a reacționat vedeta
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui