Poliția antirevoltă a fost mobilizată vineri seară, 30 octombrie, în jurul Curții Constituționale a Poloniei, iar președintele Karol Nawrocki și-a anulat vizita în Africa, după suspendarea președintelui instanței, pe fondul conflictului dintre guvern și dreapta naționalistă.

UPDATE Nawrocki a ajuns în Polonia

Paweł Szefernaker, șeful Cabinetului președintelui Poloniei, a anunțat că Nawrocki a ajuns în țară. Acesta anunțase anterior că liderul de la Varșovi se va întâlni cu prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński.

„Președintele a aterizat și se află deja pe teritoriul Poloniei”

Știrea inițială

Potrivit France 24, zeci de polițiști au păzit intrarea în clădire, în timp ce susținătorii Partidului Lege și Justiție (PiS), aflat acum în opoziție, s-au adunat pentru a protesta față de îndepărtarea din funcție a președintelui Curții, Bogdan Święczkowski.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, care ocupă și funcția de procuror general, le-a declarat jurnaliștilor că a solicitat ridicarea imunității de care beneficiază Święczkowski și adjunctul său, Bartłomiej Sochański.

TVP World notează că judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, cea care a făcut anunțul, a invocat prevederile unei legi privind funcționarea instanțelor, care permite suspendarea unui judecător dacă acesta „este reținut după ce a fost prins în flagrant în timp ce comitea o infracțiune intenționată sau dacă natura faptei săvârșite este de așa natură încât demnitatea instanței sau interesele esențiale ale serviciului impun îndepărtarea sa imediată de la exercitarea atribuțiilor oficiale”.

Curtea Constituțională a Poloniei a transmis, pe X, că a „avut loc o preluare ilegală a site-ului” instituției.

Președintele Poloniei şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea parteneriatelor civile pentru cuplurile LGBT

„Președintele Curții, Bogdan Święczkowski, rămâne în funcție, iar vicepreședintele este Bartłomiej Sochański. Doamna Anna Korwin-Piotrowska nu este judecătoare a Curții Constituționale.

Toate persoanele care participă la aceste acțiuni comit infracțiunea de lovitură de stat”, afirmă Curtea.

Site-ul oficial al Curții Constituționale nu a putut fi accesat vineri seara.

Președintele Poloniei și-a anulat deplasarea oficială în Senegal pentru a se întoarce la Varșovia.

Conflictul privind Curtea Constituțională a Poloniei are rădăcini în perioada guvernării PiS, când UE a criticat apropierea instanței de puterea politică și deciziile sale care au acordat prioritate legislației naționale în fața celei europene.

Guvernul de coaliție de centru condus de premierul Donald Tusk, care a venit la putere la sfârșitul anului 2023, a ignorat în mod constant hotărârile Curții, contestând legitimitatea instituției, adaugă TVP World.

Beneficiind de sprijinul majorității parlamentare, Executivul a început recent să numească noi judecători în completurile Curții Constituționale, însă Karol Nawrocki a refuzat să primească jurământul mai multora dintre aceștia.

Jarosław Kaczyński, liderul PiS, a calificat evoluțiile drept o „lovitură de stat” și i-a cerut președintelui Poloniei să intervină, potrivit Nexta TV.

Potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului, susținătorii PiS adunați în fața Curții au scandat „Tusk, trădătorule!”. Unii dintre manifestanți s-au rugat, ținând în mâini rozarii catolice și icoane.

Tusk a justificat măsura printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Restabilirea statului de drept este datoria noastră. După ani de fărădelegi sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită măsuri hotărâte. Nu există altă cale.”