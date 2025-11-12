Alimentarea cu energie electrică pe calea ferată, întreruptă între stațiile Mircea Vodă și Fetești. Echipele de intervenție ale CFR intervin la fața locului

CFR S.A. a anunțat miercuri, 12 noiembrie, că, începând cu ora 18:04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă între stațiile Mircea Vodă și Fetești (34 km), afectând ambele sensuri de circulație.

„Echipele de intervenție ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța s-au deplasat la fața locului imediat după constatarea defecțiunii și acționează pentru identificarea cauzei și restabilirea alimentării cu energie electrică, în cel mai scurt timp posibil.

Până la remedierea situației, circulația trenurilor între stațiile Mircea Vodă și Fetești se desfășoară în sistem pendulă, cu tracțiune diesel, pentru menținerea traficului feroviar în condiții de siguranță”, transmite CFR S.A.

De aceea, CFR S.A. transmite pasagerilor să verifice situația circulației trenurilor înainte de călătorie și să consulte surse oficiale de informare precum:

site-urile operatorilor de transport feroviar de călători;

platforma online https://mersultrenurilor.infofer.ro;

personalul din stațiile de cale ferată.

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. asigură că toate măsurile tehnice necesare sunt în curs de aplicare pentru reluarea circulației în regim normal”, transmite sursa citată.