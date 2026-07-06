Lidera extremei drepte germane, Alice Weidel, contestă manifestul propriei filiale privind „familia tradițională”. Ea trăiește într-un parteneriat civil alături de o altă femeie și cresc împreună doi copii

Alice Weidel, copreședinta partidului populist de dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD), s-a distanțat public de o parte a manifestului politic adoptat de o filială regională a partidului, care promovează exclusiv modelul familiei tradiționale.

Filiala AfD din landul Saxonia-Anhalt a aprobat recent un document programatic în care se afirmă că „familia completă, formată din mamă, tată și copii, reprezintă cel mai bun fundament pentru dezvoltarea sănătoasă a unui copil”.

Întrebată de jurnaliștii RTL/ntv despre această poziție, Alice Weidel – care trăiește într-un parteneriat civil înregistrat alături de o altă femeie, împreună cu care crește doi copii – a oferit o replică tranșantă: „Pot să scrie ce vor. Eu trăiesc altfel. Copiii mei beneficiază de cea mai bună educație și de cele mai bune oportunități. Astăzi trăim într-o realitate complet diferită, motiv pentru care relațiile între persoane de același sex ar trebui tratate ca fiind egale.”

Cu toate acestea, Weidel a ținut să apere linia ideologică generală a formațiunii sale, susținând că nu există o contradicție între convingerile sale politice și viața personală: „Atunci când, în calitate de politician, vorbesc despre un ideal social – care în prezent este familia tradițională – pot să îl susțin fără nicio problemă”.

Disputa internă survine la scurt timp după ce Alice Weidel și Tino Chrupalla au fost realeși la conducerea federală a AfD, în cadrul unui congres marcat de proteste masive de stradă și de o mobilizare amplă a forțelor de poliție.

Îngrijorări privind securitatea națională: Boris Pistorius cere blocarea accesului AfD la date secrete

Pe fondul ascensiunii politice a AfD, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a lansat un avertisment dur. Într-un interviu acordat publicației Bild, acesta s-a pronunțat ferm împotriva partajării informațiilor clasificate cu potențiali miniștri regionali provenți din rândul acestui partid.

Posibilitatea ca AfD să obțină o majoritate la alegerile parlamentare din landul Saxonia-Anhalt reprezintă, în opinia lui Pistorius, un motiv de „maximă îngrijorare”. Ministrul a subliniat că instituția pe care o conduce analizează riguros criteriile de acordare a accesului la secrete de stat.

„Este suficient să ascultați declarațiile publice ale multor reprezentanți AfD. Legăturile lor strânse cu Vladimir Putin sunt incontestabile, existând și suspiciuni privind finanțări venite din Rusia. Este evident că accesul la informații secrete nu trebuie să le fie permis”, a declarat Pistorius, adăugând că succesul electoral al AfD ar fi „un semnal extrem de periculos” pentru democrația germană.

Miza alegerilor regionale

AfD traversează o perioadă de consolidare electorală fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial:

La alegerile naționale, partidul s-a clasat pe locul al doilea, obținând 20,8% din voturi.

Următoarea mare confruntare electorală va avea loc în două landuri din estul Germaniei – Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Conducerea AfD mizează pe o victorie istorică în Saxonia-Anhalt, unde speră să obțină majoritatea absolută și șansa de a forma, în premieră, un guvern regional. Această perspectivă alarmează și comunitatea internațională; surse diplomatice din cadrul Uniunii Europene avertizau încă din primăvară că, din cauza particularităților sistemului federal german, documente confidențiale ale UE riscă să fie scurse către Kremlin prin intermediul reprezentanților de extremă dreaptă.