Luca Niculescu, mesaj pentru românii din diaspora: „Tinerii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie să vadă că vocea lor contează”

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj despre rolul tinerilor români din diaspora și importanța creării unor oportunități care să îi încurajeze să contribuie la dezvoltarea țării sau să revină în România. Potrivit acestuia, românii din străinătate reprezintă o resursă importantă de talent, competență, experiență și conexiuni internaționale.

Premierul Luca Niculescu a participat la Forumul Tinerilor de Pretutindeni. Foto: Facbeook/Luca Niculescu

Declarațiile au fost făcute după participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, eveniment găzduit de Administrația Prezidențială. Luca Niculescu a amintit că a participat și la prima ediție a forumului, în urmă cu 26 de ani, în calitate de tânăr ziarist. Evenimentul era organizat atunci sub patronajul președintelui Emil Constantinescu, iar printre principalii organizatori se numărau Nicușor Dan, actualul președinte al României, și Sandra Pralong, în prezent consilier prezidențial.

„După atâția ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiași preocupări: viitorul României și al tinerilor săi”, a scris premierul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Luca Niculescu a declarat că investiția în oameni reprezintă una dintre prioritățile Guvernului și că românii din diaspora trebuie să beneficieze de oportunități concrete, în cazul în care aleg să se întoarcă în țară. Acesta a arătat că tinerii trebuie să poată studia și lucra oriunde în lume, fără să piardă legătura cu România.

„Știu că, pentru mulți dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii și amintirile. Dar înseamnă și o serie de întrebări foarte concrete: dacă m-aș întoarce, ce aș găsi acasă? Aș putea să-mi construiesc aici un viitor? Aș avea aceleași șanse de a-mi pune în valoare pregătirea și talentul?

Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România și restul lumii. Generația lor are o libertate de mișcare pe care noi nici nu ne-o puteam imagina. Eu, de pildă, până la 19 ani nu știam cum este să treci granița propriei țări. Ei pot studia, lucra și trăi aproape oriunde. Și este foarte bine că pot face asta. Important este ca, oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne și țara lor, o țară la al cărei viitor pot contribui și în care se pot întoarce, dacă își doresc”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, românii din străinătate reprezintă o resursă importantă de talent, competență, experiență și conexiuni internaționale, iar relația statului cu diaspora trebuie să depășească mesajele simbolice și apelurile la patriotism.

„Trebuie să însemne încredere, oportunități și proiecte concrete”, a transmis șeful Guvernului.

Premierul a mai precizat că ideile discutate în cadrul forumului ar trebui analizate împreună cu instituțiile responsabile și transformate în măsuri și politici publice. În opinia sa, tinerii nu trebuie doar ascultați, ci trebuie să vadă că propunerile lor pot produce schimbări concrete.

„Tinerii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie să vadă că vocea lor contează. Iar datoria noastră este să demonstrăm, prin ceea ce facem, că ideile lor pot deveni realitate”, a conchis premierul Luca Niculescu.