 Luca Niculescu, mesaj pentru românii din diaspora: „Tinerii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie să vadă că vocea lor contează” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Luca Niculescu, mesaj pentru românii din diaspora: „Tinerii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie să vadă că vocea lor contează”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj despre rolul tinerilor români din diaspora și importanța creării unor oportunități care să îi încurajeze să contribuie la dezvoltarea țării sau să revină în România. Potrivit acestuia, românii din străinătate reprezintă o resursă importantă de talent, competență, experiență și conexiuni internaționale.

Premierul Luca Niculescu a participat la Forumul Tinerilor de Pretutindeni.
Premierul Luca Niculescu a participat la Forumul Tinerilor de Pretutindeni. Foto: Facbeook/Luca Niculescu

Declarațiile au fost făcute după participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, eveniment găzduit de Administrația Prezidențială. Luca Niculescu a amintit că a participat și la prima ediție a forumului, în urmă cu 26 de ani, în calitate de tânăr ziarist. Evenimentul era organizat atunci sub patronajul președintelui Emil Constantinescu, iar printre principalii organizatori se numărau Nicușor Dan, actualul președinte al României, și Sandra Pralong, în prezent consilier prezidențial.

„După atâția ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiași preocupări: viitorul României și al tinerilor săi”, a scris premierul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Luca Niculescu a declarat că investiția în oameni reprezintă una dintre prioritățile Guvernului și că românii din diaspora trebuie să beneficieze de oportunități concrete, în cazul în care aleg să se întoarcă în țară. Acesta a arătat că tinerii trebuie să poată studia și lucra oriunde în lume, fără să piardă legătura cu România.

„Știu că, pentru mulți dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii și amintirile. Dar înseamnă și o serie de întrebări foarte concrete: dacă m-aș întoarce, ce aș găsi acasă? Aș putea să-mi construiesc aici un viitor? Aș avea aceleași șanse de a-mi pune în valoare pregătirea și talentul?

Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România și restul lumii. Generația lor are o libertate de mișcare pe care noi nici nu ne-o puteam imagina. Eu, de pildă, până la 19 ani nu știam cum este să treci granița propriei țări. Ei pot studia, lucra și trăi aproape oriunde. Și este foarte bine că pot face asta. Important este ca, oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne și țara lor, o țară la al cărei viitor pot contribui și în care se pot întoarce, dacă își doresc”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, românii din străinătate reprezintă o resursă importantă de talent, competență, experiență și conexiuni internaționale, iar relația statului cu diaspora trebuie să depășească mesajele simbolice și apelurile la patriotism.

„Trebuie să însemne încredere, oportunități și proiecte concrete”, a transmis șeful Guvernului.

Premierul a mai precizat că ideile discutate în cadrul forumului ar trebui analizate împreună cu instituțiile responsabile și transformate în măsuri și politici publice. În opinia sa, tinerii nu trebuie doar ascultați, ci trebuie să vadă că propunerile lor pot produce schimbări concrete.

„Tinerii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie să vadă că vocea lor contează. Iar datoria noastră este să demonstrăm, prin ceea ce facem, că ideile lor pot deveni realitate”, a conchis premierul Luca Niculescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
gandul.ro
image
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
mediafax.ro
image
„E vina lui Pancu!” Marcel Pușcaș știe ce a dus la dezastrul Rapidului cu FCSB: „Boală veche și netratată”
fanatik.ro
image
Povestea lui „Cristian Țopescu” din țara condusă azi de doi foști fotbaliști. Anchetat de Securitatea sovietică pentru ce a spus după ce Dinamo Tbilisi a câștigat Cupa Cupelor, în 1981
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Incident șocant în Ialomița! A încercat să lovească un copil cu mașina, apoi ar fi trecut la bătaie
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, imagini din casa sa din Monaco. Cât costă un apartament într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume
playtech.ro
image
Câți bani încasează Gigi Becali din bilete după FCSB – Rapid 4-1
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cadoul lui Remi pentru ispită a încins spiritele: „Te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Andrew Tate se află în stare gravă! Ce se întâmplă cu milionarul: Rugați-vă pentru el
romaniatv.net
image
Majorare a pensiei de stat cu 600 de euro pe an pentru milioane de seniori! Decizia Guvernului
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
click.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Întoarcerea Regelui Matia de la vânătoare. Pictură de Antal Ligeti și Sandor Wagner
Știați că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era o activitate importantă în viața curții de la Hunedoara?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii