Foto Alerte de urgență pe ecranele din oraș. Proiectul MAI prin care panourile digitale vor afișa copiii dispăruți sau persoanele evadate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează un nou sistem de alertare a populației prin intermediul panourilor digitale stradale. Proiectul vizează difuzarea rapidă a informațiilor critice, de la dispariții de copii și căutări de persoane evadate, până la restricții de trafic și avertizări meteo extreme.

„Prin acest parteneriat public-privat infrastructura de digital outdoor, specifică unui mediu de business exclusiv publicitar, se transformă, în cazul apariției unor urgențe, într-un canal oficial de comunicare publică”, transmite Phoenix Media într-un comunicat.

În urma colaborării dintre MAI, IGSU și Phoenix Media au fost create platforme dedicate, care le permit instituțiilor acces direct și gratuit la rețeaua de panouri digitale.

Astfel, MAI și IGSU pot transmite rapid alerte pe cele peste 170 de panouri din București și din alte 17 orașe din țară informații despre copii dispăruți, persoane căutate sau restricții rutiere, dar și avertizări meteo. Alertele pot fi afișate public în mai puțin de un minut.

„Până în prezent, prin intermediul acestui sistem, Ministerul Afacerilor Interne a difuzat 16 alerte, dintre care 12 au vizat copii dispăruți.

Informațiile au fost afișate pe panourile publicitare de peste 2,4 milioane de ori, atingând un număr de peste 9,4 milioane cetățeni. Toate cazurile de minori dispăruți difuzate pe panourile publicitare digitale au fost finalizate cu succes”, adaugă compania.