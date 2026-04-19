search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

MAI avertizează că nu există o „Monitorizare integrală a traficului” de pe 17 aprilie, așa cum se vehiculează pe Internet. „Se generează panică și neîncredere în instituțiile statului”

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția asupra unei noi metode de dezinformare care circulă în mediul online și pe platformele de mesagerie, privind o presupusă monitorizare integrală a traficului rutier în România.

Astfel de informații sunt create deliberat pentru a genera neîncredere. FOTO: Shutterstock
Astfel de informații sunt create deliberat pentru a genera neîncredere. FOTO: Shutterstock

Potrivit autorităților, mesajele care anunță introducerea, începând cu 17 aprilie 2026, a unui sistem de supraveghere totală a drumurilor naționale și a principalelor artere din București sunt complet false și au rolul de a induce panică în rândul populației.

„În ultimele ore, pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naționale și a arterelor principale din București, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS!”, au transmis reprezentanții MAI într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

Oficialii subliniază că astfel de informații sunt create deliberat pentru a genera neîncredere în instituțiile statului și recomandă cetățenilor să verifice întotdeauna sursa înainte de a distribui astfel de mesaje.

De ce nu trebuie să dai „Share”:

- Informații false: Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare.

- Sursă anonimă: Informațiile oficiale privind siguranța rutieră și sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI și ale Poliției Române.

- Scopul mesajului: Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului.

Nu este pentru prima dată când apar astfel de zvonuri

În decembrie 2025, MAI semnala o dezinformare similară legată de un presupus control total al mobilității cetățenilor, informație dezmințită la acel moment de autorități.

În ceea ce privește sistemele reale de monitorizare, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a explicat anterior că proiectul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” vizează creșterea siguranței rutiere, nu supravegherea abuzivă a populației. Acesta presupune utilizarea imaginilor colectate de la camerele de trafic pentru identificarea abaterilor și emiterea de procese verbale digitale.

MAI a precizat că implementarea sistemului se face în baza unui cadru legal clar, iar conectarea camerelor instalate de autoritățile locale se realizează doar după omologare și testare, pentru a evita erori care ar putea duce la anularea sancțiunilor în instanță.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!