MAI avertizează că nu există o „Monitorizare integrală a traficului” de pe 17 aprilie, așa cum se vehiculează pe Internet. „Se generează panică și neîncredere în instituțiile statului”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția asupra unei noi metode de dezinformare care circulă în mediul online și pe platformele de mesagerie, privind o presupusă monitorizare integrală a traficului rutier în România.

Potrivit autorităților, mesajele care anunță introducerea, începând cu 17 aprilie 2026, a unui sistem de supraveghere totală a drumurilor naționale și a principalelor artere din București sunt complet false și au rolul de a induce panică în rândul populației.

„În ultimele ore, pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naționale și a arterelor principale din București, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS!”, au transmis reprezentanții MAI într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

Oficialii subliniază că astfel de informații sunt create deliberat pentru a genera neîncredere în instituțiile statului și recomandă cetățenilor să verifice întotdeauna sursa înainte de a distribui astfel de mesaje.

De ce nu trebuie să dai „Share”:

- Informații false: Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare.

- Sursă anonimă: Informațiile oficiale privind siguranța rutieră și sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI și ale Poliției Române.

- Scopul mesajului: Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului.

Nu este pentru prima dată când apar astfel de zvonuri

În decembrie 2025, MAI semnala o dezinformare similară legată de un presupus control total al mobilității cetățenilor, informație dezmințită la acel moment de autorități.

În ceea ce privește sistemele reale de monitorizare, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a explicat anterior că proiectul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” vizează creșterea siguranței rutiere, nu supravegherea abuzivă a populației. Acesta presupune utilizarea imaginilor colectate de la camerele de trafic pentru identificarea abaterilor și emiterea de procese verbale digitale.

MAI a precizat că implementarea sistemului se face în baza unui cadru legal clar, iar conectarea camerelor instalate de autoritățile locale se realizează doar după omologare și testare, pentru a evita erori care ar putea duce la anularea sancțiunilor în instanță.