Cum poți plăti amenzile rutiere cu telefonul mobil. Noua propunere a Ministerului de Interne

Polițiștii vor putea genera un cod QR pe care șoferii îl vor scana pentru a-și plăti amenda pe loc, cu cardul, potrivit unei propuneri inițiate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Nu este singura schimbare propusă de autorități.

Potrivit Antena 3 CNN, propunerea prevede ca, imediat după constatarea contravenției, polițistul să poată genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul și va fi direcționat către o platformă unde își va putea plăti amenda pe loc, cu cardul.

Nu este vorba despre plata amenzii în numerar la poliţist, ci despre o digitalizare a procesului.

O altă propunere prevede ca, în marile orașe, fiecare autobuz sau tramvai să fie dotat cu camere de supraveghere, astfel încât șoferii surprinși încălcând legea să poată fi amendați.

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile respective (n.r. benzile dedicate transportului în comun)”, a declarat chestorul Bogdan Despescu, Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei conferinţe de presă.

Zilele trecute, MAI a anunțat că șoferii pot verifica de acum dacă au permisul suspendat și care e situația punctelor de penalizare pe platforma hub.mai.gov.ro.

Potrivit MAI, începând cu data de 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”, au fost implementate funcționalități suplimentare care permit vizualizarea stării dreptului de a conduce și a situației punctelor de penalizare aferente titularilor de permise de conducere.