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10 iunie: Ziua în care s-a născut Loredana Groza

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În data de 10 iunie 1912, la mitingul aviatic de la Aspern, Aurel Vlaicu a învins piloți celebri, obținând premii importante și aplauzele unei Europe fascinate de zbor. Tot pe 10 iunie s-au născut Prințul Philip, Duce de Edinburgh, Cosmin Olăroiu, fotbalist și antrenor român, Loredana Groza, cântăreaţă şi actriţă.

10 iunie: Ziua în care s-a născut Loredana Groza. FOTO: Adevărul
10 iunie: Ziua în care s-a născut Loredana Groza. FOTO: Adevărul

323 î.Hr.: A murit Alexandru cel Mare, stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată

Alexandru cel Mare, cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, Alexandru al III-lea al Macedoniei sau Alexandros III Philippou Makedonon, rege al Macedoniei (336 î.Hr.-323 î.Hr.), a fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie.

Cuceririle sale spectaculoase i-au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului Apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată.

Alexandru cel Mare a contribuit substanțial la răspândirea civilizației elenistice în întreaga lume.

1860: S-a născut marea soprană Hariclea Darclée

Hariclea Darclée, prima Floria Tosca din istorie jpeg

Hariclea Darclée (pe adevăratul nume la naștere Hariclea Haricli), a fost o cântăreață română de operă cu voce de soprană, fiind prima interpretă a rolului Floria Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini, premiera operei având loc la data de 14 ianuarie 1900 la Teatrul Costanzi din Roma.

1921: S-a născut Prințul Philip, Duce de Edinburgh

Prințul Philip a fost membru al familiei regale britanice și soțul reginei Elisabeta a II-a, cu titlul de prinț consort.

Prinţul Philip s-a născut în 1921, iar părinţii lui au fost Alice de Battenberg şi Prinţul Andrew al Greciei şi Danemarcei. Tatăl lui era nimeni altul decât fratele Regelui Greciei. La vârsta de numai 1 an, unchiul lui a fost înlăturat de pe tron, iar întreaga sa familie s-a văzut nevoită să fugă din ţară. Prinţul Philip a fost transportat într-un coş de fructe peste graniţă.

După plecarea din Grecia, tatăl lui Philip şi-a abandonat complet familia. Prinţul Andrew şi-a petrecut restul vieţii împreună cu amanta sa, undeva în sudul Franţei. Philip a apucat să-l mai vadă foarte rar, lucru care a afectat mult modul lui de parenting, nereuşind să stabilească vreo legătură apropiată cu copiii lui.

Rămas cu mama lui, nici măcar ea nu i-a putut oferi copilului stabilitatea şi dragostea de care avea nevoie. Alice Battenberg, nepoata Reginei Victoria, era de-a frumuseţe izbitoare, însă complet surdă. Învăţase să-şi ascundă handicapul învăţând să citească pe buze în mai multe limbi. Însă alta a fost problema ei majoră.

regina elisabeta ii si printul philip

Când Philip împlinise 9 ani, mama lui a fost internată într-un spital psihiatric şi tratată chiar de Sigmund Freud, care-i aplica un tratament care să-i accelereze menopauza. Ulterior a fost diagnosticată cu schizofrenie.

Prinţul Philip nu şi-a mai văzut mama decât la finele vieţii ei, când se mutase la Palatul Buckingham, în 1967, şi şi-a trăit ultimele zile alături de fiul ei.

S-a căsătorit cu Elisabeta la 20 noiembrie 1947. Chiar înainte de nuntă, i s-au acordat titlurile de duce de Edinburgh, conte de Merioneth și baron Greenwich, cu calificativul Alteța Sa Regală. Filip a părăsit serviciul militar activ când soția sa a devenit regină (1952), după ce ajunsese la gradul de comandant. A primit titlul de principe în 1957.

Filip și Elisabeta au avut împreună patru copii: Charles, Prinț de Wales, actualul rege Charles al III-lea, Prințesa Anne a Marii Britanii, Andrew, Duce de York și Edward, Conte de Wessex.

1912: Aurel Vlaicu a obţinut un mare succes la mitingul aviatic de la Aspern

Aurel Vlaicu a fost un inginer român, inventator și pionier al aviației române și mondiale. Și-a început studiile inginerești la Universitatea Tehnică din Budapesta, studii pe care le-a continuat la Technische Hochschule din München, obținând diploma de inginer în 1907. După aceea a lucrat ca inginer la uzinele Opel în Rüsselsheim.

Aurel Vlaicu FOTO: Arhivă
Aurel Vlaicu FOTO: Arhivă

În 1908 se întoarce la Binținți unde construiește un planor cu care efectuează un număr de zboruri în 1909. În toamna anului 1909 se mută în București și începe construcția primului său avion, Vlaicu I, la Arsenalul Armatei. Avionul zboară fără modificări (lucru unic pentru începuturile aviației mondiale) în iunie 1910. În anul 1911 construiește un al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a câștigat cinci premii memorabile (1 premiu I si 4 premii II) la mitingul aerian de la Aspern, Austria.

Concursul a reunit între 23 și 30 iunie 1912, 40 piloți din 7 țări, dintre care 17 din Austro-Ungaria, 7 germani, 12 francezi printre care și Roland Garros, cel mai renumit pilot al vremii, un rus, un belgian, un persan și românul Aurel Vlaicu.

1967: A murit Spencer Tracy, actor american

Spencer Tracy a fost un actor de scenă și de film, de două ori câștigător al premiului Oscar, care a apărut în 74 de filme între 1930 și 1967.

Spencer Tracy FOTO: Arhivă
Spencer Tracy FOTO: Arhivă
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Legendarul actor se implica, de multe ori, în bătăi prin baruri, era arestat de poliţie şi s-a trezit chiar, la un moment dat, închis într-o cameră dintr-un azil din Chicago. Nu voia să zboare cu avionul şi atunci mergea cu trenul acolo unde avea treabă, doar că îşi umplea vazilele cu sticle cu băutură şi se făcea criţă până la destinaţie.

1969: S-a născut Cosmin Olăroiu, fotbalist și antrenor român

Cosmin Aurelian Olăroiu este un antrenor român de fotbal și un fost jucător. Ca jucător, Olăroiu nu a avut performanțe notabile (cu excepția unei duble marcate din lovituri libere împotriva Gloriei Bistrița pe vremea când juca la FC Național), dar ca antrenor a câștigat campionatul și Supercupa României cu Steaua București, ambele în 2006, și a calificat echipa în semifinalele Cupei UEFA.

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Cele mai cunoscute cluburi la care a jucat sunt Universitatea Craiova și FC Național București. A jucat de asemena cu succes în Coreea de Sud pentru Suwon Samsung Bluewings câștigând 2 campionate, 2 cupe și 2 supercupe și în Japonia pentru JEF United Ichihara Chiba.

1970: S-a născut Loredana Groza, cântăreaţă şi actriţă

Loredana Groza Bonea este o cântăreață de muzică ușoară din România, actriță, compozitoare, prezentatoare TV, autoare, dansatoare, antrenoare în show-ul muzical Vocea României în primele 7 sezoane, precum și imaginea unor produse cosmetice.

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Și-a început cariera la Onești, pe atunci denumit Gheorghe Gheorghiu-Dej. Albumul său de debut „Bună seara, iubito“, a fost lansat în 1988, piesa cu același nume fiind una din cele mai cunoscute piese ale ei.

În 2002, inspirată de succesul albumului „Agurida“, Loredana decide să reinterpreteze melodii din perioada interbelică, care fac parte din albumul live „Zaraza–vânzătoarea de plăceri“ lansat în decembrie 2002.

A fost căsătorită cu Andrei Boncea din 1998-2023 și are o fiică.

1989: S-a născut Alexandra Stan, cântăreață română

Alexandra Stan este o solistă vocală și compozitoare din România. A lansat single-ul „Lollipop (Param Pam Pam)” spre finalul anului 2009. Melodia a avut un impact în România la începutul anului 2010, urcând în topurile radiourilor și ajungând până pe locul 18 în Romanian Top 100.

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Al doilea single, „Mr. Saxobeat”, s-a bucurat de un succes internațional enorm, devenind un hit. S-a vândut în aproape 1.000.000 de exemplare în mai puțin de un an, ajungând în top 5 în peste 20 de țări, cum ar fi Noua Zeelandă, Marea Britanie și în top 30 în Australia, Canada și Statele Unite.

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Solista a lansat albumul de debut în august 2011, numit Saxobeats. Acesta a fost un succes comercial, clasându-se în Top 40 al albumelor în țări precum Germania, Finlanda sau Elveția, în Japonia ajungând în Top 20. Următoarele single-uri sunt „Get Back (ASAP)” și „1.000.000”.

Pe 4 iunie 2012 este lansată piesa „Lemonade”, înregistrând aproape 47.000.000 vizualizări pe Youtube în mai puțin de 10 luni. Single–ul ajunge numărul 1 în Bulgaria și intră în Top 50 în peste 8 țări fiind primul single de pe relansarea albumului de debut, Saxobeats. Următorul single, „Cliche (Hush Hush)” nu se bucură de același succes. Colaborarea cu Manilla Maniacs pentru All My People este cel de-al treilea single de pe relansare, însă nici acesta nu are un succes răsunător.

2004: A murit Ray Charles, cântăreț și pianist american

Ray Charles Robinson a fost un muzician american cunoscut sub numele de scenă Ray Charles (prescurtat pentru a se evita coincidența cu boxeurul Sugar Ray Robinson).

Ray Charles

El a fost un pionier în materie de muzică soul în anii '50 prin fuzionarea muzicii rhythm and blues, gospel și blues înregistrând la Atlantic Records.

A contribuit la integrarea stilurilor country, rhythm and blues, și pop în anii '60 prin succesul pe care l-a avut la casa de discuri ABC, unde acesta a devenit unul dintre primii muzicieni afro-americani căruia i-a fost acordat control artistic de către o companie de înregistrări cunoscută.

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