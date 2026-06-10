Plase antidrone au fost instalate pe autostrada din apropierea reședinței lui Putin din Valdai

Măsurile de securitate din jurul președintelui rus Vladimir Putin par să fi atins un nou nivel de alertă, extinzându-se dincolo de perimetrul strict al obiectivelor guvernamentale. Recent, plase de protecție antidronă au fost instalate deasupra parcărilor destinate TIR-urilor în districtul Valdai din regiunea Novgorod, o zonă strategică aflată în proximitatea uneia dintre cele mai securizate reședințe prezidențiale, scrie publicația rusă independentă meduza.io.

Fotografiile ce surprind noile structuri de apărare au fost publicate de jurnalistul Oleg Kașin, iar o analiză realizată de publicația independentă Agentstvo indică faptul că acestea sunt amplasate pe o autostradă, la aproximativ 9 kilometri de reședința oficială a liderului de la Kremlin. Deși analiștii militari subliniază că acest tip de plase este utilizat pe front pentru a proteja tehnica militară de dronele kamikaze ușoare, rațiunile logistice din spatele acestei decizii ar putea fi complet diferite în interiorul Federației Ruse.

Strategia „Pânza de Păianjen” și noile vulnerabilități logistice

Ruslan Leviev, fondatorul proiectului de investigații Conflict Intelligence Team (CIT), oferă o perspectivă diferită asupra acestor fortificații rutiere. În opinia sa, rețelele de sârmă nu au rolul de a proteja camioanele, ci, dimpotrivă, de a proteja zona de vehiculele de mare tonaj.

Această ipoteză se bazează pe precedentul operațiunii ucrainene codificate „Pânza de Păianjen”. În cadrul acelei tactici, forțele de apărare ale Ucrainei au camuflat drone de atac în interiorul unor camioane de marfă. În momentul în care vehiculele s-au apropiat de aerodromurile militare rusești – țintele stabilite –, plafoanele remorcilor s-au deschis automat, permițând lansarea aparatelor de zbor direct de pe șosea. Prezența plaselor în zona Valdai ar bloca fizic o astfel de tentativă de lansare verticală din imediata apropiere a reședinței prezidențiale.

Putin își sporește prezența publică, pe fondul scăderii în popularitate

Izolarea tot mai accentuată a liderului de la Kremlin survine pe fondul unei dinamici politice interne complicate. Potrivit unei cercetări efectuate de platforma Faridaily, care a monitorizat agenda oficială a președintelui, Putin a înregistrat o creștere semnificativă a aparițiilor publice în lunile aprilie și mai 2026, participând la 60 de evenimente, comparativ cu doar 55 în primele trei luni ale anului.

Această ofensivă de imagine – ce a inclus întâlniri intens mediatizate cu fosta sa învățătoare sau cu un cetățean chinez pe care l-a cunoscut în anul 2000 – este privită de analiști ca o tentativă a Kremlinului de a contracara scăderea constantă a indicilor de popularitate înregistrați de institutele de sondare a opiniei publice, precum FOM și VCIOM.

Cu toate acestea, prezența sa publică rămâne una strict controlată din punct de vedere geografic.

În primele cinci luni ale anului 2026, Putin a părăsit regiunea Moscovei doar de două ori, ambele deplasări fiind efectuate la Sankt Petersburg. Spre comparație, în aceeași perioadă din 2024, el efectuase 14 vizite regionale.

Surse guvernamentale citate de Faridaily indică faptul că vizitele în regiunile rusești au fost suspendate din motive stricte de securitate. Paradoxal, aparatul de protecție consideră că infrastructura din capitale străine precum Beijing sau Astana (unde Putin a efectuat vizite de stat recent) oferă garanții de securitate mai ridicate decât orașe rusești precum Reazan sau Kemerovo. În timpul vizitei din Kazahstan, cortegiul prezidențial a fost escortat inclusiv de un vehicul blindat dotat cu o mitralieră grea pe plafon.

Teama de atentate și paranoia digitală

Informațiile privind sporirea măsurilor de protecție sunt confirmate și de surse din serviciile de informații occidentale. La începutul lunii mai, un raport al unui serviciu de intelligence european arăta că Serviciul Federal de Protecție (FSO) a înăsprit drastic protocoalele în jurul lui Vladimir Putin, pe fondul unor temeri severe privind un posibil atentat. Printre noile reguli impuse se numără inclusiv interdicția oficialilor de a purta ceasuri de mână la întâlnirile directe cu șeful statului.

Mai mult, publicația Financial Times a dezvăluit recent că serviciile speciale ruse au procedat la oprirea temporară a unor sisteme electronice de supraveghere rutieră utilizate pentru monitorizarea coloanelor oficiale. Decizia a fost luată ca o reacție directă la asasinarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Din datele colectate, serviciile secrete israeliene au reușit să pregătească atacul împotriva ayatollahului tocmai prin spargerea sistemelor de camere video de trafic la care acesta era conectat.

Deși aparițiile în spațiul public sunt tot mai reduse, surse din mediul guvernamental rus susțin că activitatea executivă a președintelui nu s-a diminuat, ci s-a mutat în zona de umbră. Acesta prioritizează în prezent întâlnirile cu caracter confidențial cu militarii întorși de pe frontul din Ucraina și cu familiile celor decedați, dar manifestă și un interes sporit pentru ședințe tehnice dedicate tehnologiilor de vârf și inteligenței artificiale, domenii considerate vitale pentru supraviețuirea economică și militară a regimului.