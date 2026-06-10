search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Plase antidrone au fost instalate pe autostrada din apropierea reședinței lui Putin din Valdai

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Măsurile de securitate din jurul președintelui rus Vladimir Putin par să fi atins un nou nivel de alertă, extinzându-se dincolo de perimetrul strict al obiectivelor guvernamentale. Recent, plase de protecție antidronă au fost instalate deasupra parcărilor destinate TIR-urilor în districtul Valdai din regiunea Novgorod, o zonă strategică aflată în proximitatea uneia dintre cele mai securizate reședințe prezidențiale, scrie publicația rusă independentă meduza.io.

Plase antidronă deasupra parcărilor destinate TIR-urilor în districtul Valdai din regiunea Novgorod
Plase antidronă deasupra parcărilor destinate TIR-urilor în districtul Valdai din regiunea Novgorod

Fotografiile ce surprind noile structuri de apărare au fost publicate de jurnalistul Oleg Kașin, iar o analiză realizată de publicația independentă Agentstvo indică faptul că acestea sunt amplasate pe o autostradă, la aproximativ 9 kilometri de reședința oficială a liderului de la Kremlin. Deși analiștii militari subliniază că acest tip de plase este utilizat pe front pentru a proteja tehnica militară de dronele kamikaze ușoare, rațiunile logistice din spatele acestei decizii ar putea fi complet diferite în interiorul Federației Ruse.

Strategia „Pânza de Păianjen” și noile vulnerabilități logistice

Ruslan Leviev, fondatorul proiectului de investigații Conflict Intelligence Team (CIT), oferă o perspectivă diferită asupra acestor fortificații rutiere. În opinia sa, rețelele de sârmă nu au rolul de a proteja camioanele, ci, dimpotrivă, de a proteja zona de vehiculele de mare tonaj.

Această ipoteză se bazează pe precedentul operațiunii ucrainene codificate „Pânza de Păianjen”. În cadrul acelei tactici, forțele de apărare ale Ucrainei au camuflat drone de atac în interiorul unor camioane de marfă. În momentul în care vehiculele s-au apropiat de aerodromurile militare rusești – țintele stabilite –, plafoanele remorcilor s-au deschis automat, permițând lansarea aparatelor de zbor direct de pe șosea. Prezența plaselor în zona Valdai ar bloca fizic o astfel de tentativă de lansare verticală din imediata apropiere a reședinței prezidențiale.

Putin își sporește prezența publică, pe fondul scăderii în popularitate

Izolarea tot mai accentuată a liderului de la Kremlin survine pe fondul unei dinamici politice interne complicate. Potrivit unei cercetări efectuate de platforma Faridaily, care a monitorizat agenda oficială a președintelui, Putin a înregistrat o creștere semnificativă a aparițiilor publice în lunile aprilie și mai 2026, participând la 60 de evenimente, comparativ cu doar 55 în primele trei luni ale anului.

Această ofensivă de imagine – ce a inclus întâlniri intens mediatizate cu fosta sa învățătoare sau cu un cetățean chinez pe care l-a cunoscut în anul 2000 – este privită de analiști ca o tentativă a Kremlinului de a contracara scăderea constantă a indicilor de popularitate înregistrați de institutele de sondare a opiniei publice, precum FOM și VCIOM.

Cu toate acestea, prezența sa publică rămâne una strict controlată din punct de vedere geografic.

În primele cinci luni ale anului 2026, Putin a părăsit regiunea Moscovei doar de două ori, ambele deplasări fiind efectuate la Sankt Petersburg. Spre comparație, în aceeași perioadă din 2024, el efectuase 14 vizite regionale.

Surse guvernamentale citate de Faridaily indică faptul că vizitele în regiunile rusești au fost suspendate din motive stricte de securitate. Paradoxal, aparatul de protecție consideră că infrastructura din capitale străine precum Beijing sau Astana (unde Putin a efectuat vizite de stat recent) oferă garanții de securitate mai ridicate decât orașe rusești precum Reazan sau Kemerovo. În timpul vizitei din Kazahstan, cortegiul prezidențial a fost escortat inclusiv de un vehicul blindat dotat cu o mitralieră grea pe plafon.

Teama de atentate și paranoia digitală

Informațiile privind sporirea măsurilor de protecție sunt confirmate și de surse din serviciile de informații occidentale. La începutul lunii mai, un raport al unui serviciu de intelligence european arăta că Serviciul Federal de Protecție (FSO) a înăsprit drastic protocoalele în jurul lui Vladimir Putin, pe fondul unor temeri severe privind un posibil atentat. Printre noile reguli impuse se numără inclusiv interdicția oficialilor de a purta ceasuri de mână la întâlnirile directe cu șeful statului.

Mai mult, publicația Financial Times a dezvăluit recent că serviciile speciale ruse au procedat la oprirea temporară a unor sisteme electronice de supraveghere rutieră utilizate pentru monitorizarea coloanelor oficiale. Decizia a fost luată ca o reacție directă la asasinarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Din datele colectate, serviciile secrete israeliene au reușit să pregătească atacul împotriva ayatollahului tocmai prin spargerea sistemelor de camere video de trafic la care acesta era conectat.

Deși aparițiile în spațiul public sunt tot mai reduse, surse din mediul guvernamental rus susțin că activitatea executivă a președintelui nu s-a diminuat, ci s-a mutat în zona de umbră. Acesta prioritizează în prezent întâlnirile cu caracter confidențial cu militarii întorși de pe frontul din Ucraina și cu familiile celor decedați, dar manifestă și un interes sporit pentru ședințe tehnice dedicate tehnologiilor de vârf și inteligenței artificiale, domenii considerate vitale pentru supraviețuirea economică și militară a regimului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a încasat familia Trump 500 de milioane de dolari dintr-o afacere, în timp ce investitorii au pierdut peste 90%
digi24.ro
image
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Scenarii politice la Cotroceni dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ce vizează Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
libertatea.ro
image
Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
digisport.ro
image
Adepta intervențiilor estetice, Bianca Drăgușanu spune ce operație nu și-ar face în veci: „Foarte multe complicații”
click.ro
image
Un olimpic la matematică a dat în judecată Ministerul Educației. Statul nu i-a dat banii din bursa de excelență olimpică
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
O fermă din Cluj a dat lovitura, după ce a folosit o metodă simplă anti-îngheț. Cu cât își vinde fructele
observatornews.ro
image
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
cancan.ro
image
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
playtech.ro
image
Ce situație: fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB a semnat în SuperLiga!
fanatik.ro
image
Ucraina reușește să întoarcă soarta războiului împotriva lui Putin. Pentru prima dată, Rusia este într-un real pericol
ziare.com
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
„Cu ce am greșit eu, Doamne?” Avertismentul magicianului Robert Tudor pentru cei care vor să își construiască o casă: „I-am dat banii la timp tot timpul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Turul casei lui Nicole Cherry. Tehnologia controlează totul printr-o simplă apăsare de buton. Vila e spectaculoasă, ca în filmele de la Hollywood / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 10 iunie. Luna în Berbec aduce energie bună și noroc pentru zodii
mediaflux.ro
image
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”
click.ro
image
Motivul pentru care Claudia Pavel a părăsit România pentru America: „Așa mi s-a părut corect”
click.ro
image
Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Lucruri mai puțin cunoscute din viața artistei. A fost olimpică la limba română și a stat o noapte în arest. „Asta e, am dormit acolo”
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Justin Trudeau, Katy Perry foto Profimedia jpg
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu „dă din casă” și spune ce se întâmplă în pauzele de filmare ale emisiunilor. „Șocant, cutremurător și apocaliptic dacă ați auzi ce se vorbește”
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”

OK! Magazine

image
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!