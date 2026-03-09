Șoferii vor putea vedea online istoricul punctelor de penalizare și starea permisului. Anunțul MAI

Șoferii pot verifica de acum dacă au permisul suspendat și care e situația punctelor de penalizare pe platforma hub.mai.gov.ro, a transmis Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit MAI, începând cu data de 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”, au fost implementate funcționalități suplimentare care permit vizualizarea stării dreptului de a conduce și a situației punctelor de penalizare aferente titularilor de permise de conducere.

„Avantaje? Consultarea directă în cadrul istoricului sancțiunilor rutiere, disponibil pe platformă, a informațiilor referitoare la starea dreptului de a conduce, precum și a numărului punctelor de penalizare acumulate”, precizează ministerul într-un anunț postat pe rețelele de socializare.

Potrivit descrierii afișate pe platformă, orice posesor de permis românesc poate solicita obținerea istoricului de sancțiuni aplicate sau nu (Istoric alb) ca urmare a încălcării regulilor rutiere în trafic.

Se pot primi prin e-mail solicitările cetățenilor pentru eliberarea istoricului de sancțiuni rutiere, însă primirea documentului se face personal la ghișeu.

Pașii procedurali sunt: solicitantul completează cererea; trimite cererea online prin e-mail sau o depune direct la sediul unității de poliție; cererea este procesata și soluționată la nivelul unității de poliție; persoana în cauză intră în posesia istoricului de sancțiuni, în mod direct, la sediul unității de poliție.

Adresele de e-mail pentru Municipiul București și județe sunt precizate pe această pagină.

Conform instituției, livrarea documentului solicitat se face într-un timp mediu de cinci zile lucrătoare, timpul maxim de livrare fiind 15 zile lucrătoare.