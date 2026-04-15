Campania anti-cezariană, considerată „un pericol real”. Avocat: „Dacă nu e publicitate, intrăm în zona libertății de exprimare”

Campania anti-cezariană apărută în ultimele zile pe panourile publicitare din București a stârnit un val de reacții din partea comunității medicale. Specialiștii acuză că afișele conțin informații eronate sau chiar false, prezentate ca „demontări de mituri”, avertizând că astfel de mesaje pot pune în pericol sănătatea publică.

Colegiul Medicilor din România a transmis că orice comunicare în domeniul medical trebuie să fie asumată și fundamentată pe dovezi științifice, nu pe afirmații nevalidate.

„Informațiile din domeniul medical trebuie formulate de profesioniști și susținute de dovezi științifice. Propagarea unor mesaje nevalidate, neacceptate de comunitatea academică, reprezintă un pericol real pentru populație”, atras atenția prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, potrivit TVR Info.

Societatea de Obstetrică și Ginecologie cere schimbarea legislației

O reacție a avut și Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie, care a anunțat că va solicita comisiilor de sănătate din Parlament modificări legislative privind astfel de campanii. Specialiștii subliniază că rata cezarienelor este în creștere la nivel global, tendință confirmată de rapoartele organizațiilor profesionale internaționale.

„Rata cezarienelor este de cinci ori mai mare în țările dezvoltate față de cele în curs de dezvoltare. Este o realitate confirmată de toate rapoartele internaționale”, a explicat prof. dr. Mircea Onofriescu:

Cine răspunde pentru mesajele afișate?

În lipsa unei asumări publice, rămâne întrebarea: cine verifică și cine răspunde pentru informațiile afișate pe panouri?

„Dacă mesajele sunt considerate publicitate, se aplică Legea 148/2000, care obligă autorul să dovedească exactitatea afirmațiilor. Răspunderea revine atât inițiatorului campaniei, cât și operatorului panoului, chiar și atunci când autorul nu este identificat. Dacă nu se încadrează la publicitate, intrăm în zona libertății de exprimare”, spune Irina Tomescu, avocat.

Primăria Capitalei a precizat că autorizațiile pentru amplasarea panourilor sunt emise de direcțiile de urbanism ale sectoarelor, iar contractele pentru publicitatea outdoor sunt încheiate de acele firme care dețin spațiile.

Cine este în spatele campaniei

Panourile ar fi fost comandate de fundația „Corporate Transparency”, potrivit snoop.ro. Pe site-ul acesteia, în noiembrie 2025, a fost publicat un articol intitulat „Cezariana – război hibrid, rasa albă devine rasa hibridă”, în care apar aceleași afirmații regăsite acum pe panourile din București.

Contactat telefonic de TVR Info, un reprezentant al fundației a refuzat să ofere declarații, dar a anunțat că va transmite un comunicat de presă.