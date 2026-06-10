Rușii au început să transporte combustibil pentru armata rusă către sudul Ucrainei folosind autoturisme civile.

Sursă video: X @vottak_tv

Potrivit OSINT Exilenova+ și Supernova+, combustibilul este destinat armatei ruse, iar utilizarea autoturismelor civile expune populația riscului de a fi lovită de drone.

Astfel, au apărut mai multe ideoclipuri în care canistre cu benzină destinate armatei ruse sunt încărcate în portbagajele unor autoturisme. Într-unul dintre videoclipuri, persoanele filmate afirmă că transportă o tonă de combustibil din Kiziliurt (Daghestan, Rusia) către Tokmak, oraș aflat în regiunea Zaporojie ocupată.

Într-un alt videoclip, o femeie din Rusia se plânge că, la o benzinărie din regiunea Krasnodar, benzina este transferată în cisterne camuflate astfel încât să pară camioane obișnuite.

Fondatorul Conflict Intelligence Team (CIT), Ruslan Leviev, a atras atenția asupra unui videoclip în care rușii au camuflat un camion militar Ural astfel încât să semene cu un autobasculant civil.

„Aici vedem cu adevărat militari ruși care camuflează tehnică militară ca vehicule civile, ceea ce constituie cu siguranță o crimă de război. În imagine este un camion militar Ural, cu numere militare negre, revopsit și deghizat în autobasculantă civilă...

Astfel de videoclipuri pot provoca noi atacuri cu drone asupra tuturor mașinilor civile aflate pe drumurile din sudul teritoriilor ocupate”, a declarat expertul.

Potrivit comandantului Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madiar”, conducerea armatei ruse a interzis deplasarea camioanelor militare pe principalele șosele ale coridorului terestru către Crimeea.

Acestea sunt obligate să folosească rute ocolitoare pentru a evita atacurile cu drone.

Conform declarațiilor sale, în urma atacurilor cu drone, traficul pe principalele șosele din sudul ocupat al Ucrainei a scăzut cu 71%. El susține că logistica armatei ruse a fost grav afectată și că în Crimeea există un deficit acut de combustibil.

Tot în Crimeea, autoritățile au decis introducerea unui sistem de tichete pentru alimentarea cu carburanți și limitarea cantităților de benzină care pot fi cumpărate de populație, pe fondul penuriei de combustibil provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și energetice din regiune.

În paralel, au fost introduse restricții și pentru benzina cu cifra octanică 92, utilizată în special de vehiculele mai vechi. Fiecare șofer va putea cumpăra maximum 20 de litri la o alimentare, iar umplerea recipientelor suplimentare a fost interzisă.