Premierul desemnat Eugen Tomac ajunge la Cotroceni după consultările cu partidele. Ce îi prezintă lui Nicușor Dan

Premierul desemnat Eugen Tomac va merge miercuri, 10 iunie, la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan concluziile consultărilor politice și programul de guvernare, potrivit unor surse.

Întâlnirea va avea ca obiectiv principal prezentarea direcțiilor strategice ale viitorului executiv, precum și rezultatele negocierilor purtate marți cu partidele parlamentare.

Scenariul formării unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. PSD dă semnale de susținere, însă PNL, USR și UDMR își exprimă rezervele sau chiar opoziția. Contextul politic evidențiază lipsa unei majorități clare în Parlament și scoate la iveală tensiunile dintre partidele pro-occidentale, pe fondul calculelor legate de posibile alegeri anticipate și al creșterii AUR în sondaje.

Premierul desemnat a negat marți seara că ar intenționa să își depună mandatul în fața președintelui Nicușor Dan.

„Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.

„Sunt încrezător. Sunt colegi care mi-au spus deschis că i-am convins”

Amintim că premierul desemnat a continuat marți discuțiile cu partidele, grupurile parlamentare și parlamentarii neafiliați în vederea obținerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

Eugen Tomac s-a declarat optimist în privința votului din Parlament:

„Sunt încrezător. Sunt colegi care mi-au spus deschis că i-am convins”.

Premierul desemnat a subliniat orientarea pro-europeană și importanța parteneriatului strategic cu SUA, pe care îl consideră „o garanție de securitate”.

Tomac a anunțat că va continua dialogul cu formațiunile politice.

„Sunt la dispoziția tuturor partidelor. Rolul meu este să ofer o soluție echilibrată”, a spus el, adăugând că intenționează să aibă discuții și cu Nicușor Dan în perioada următoare.

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