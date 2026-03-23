Alertă variabilă la Deveselu, pe fondul tensiunilor mondiale. Ministrul Apărării: „Nu este asociată doar unei idei de conflict în Iran”

Gradul de alertă la baza militară de la Deveselu a fost ajustat în mod constant în ultima perioadă, în funcție de evoluțiile internaționale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că modificările nu sunt legate exclusiv de conflictul din Iran, ci de un context mai larg de securitate.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că nivelul de alertă la Deveselu, unde este amplasat scutul antirachetă al României, a crescut și a scăzut în mod repetat, în funcție de evoluțiile de pe plan extern.

Potrivit acestuia, schimbările nu sunt neobișnuite și se aplică tuturor bazelor militare din țară. „Să știți că a crescut și a scăzut gradul de la Deveselu și înainte de situația din Iran. Sunt evenimente care generează mărirea sau scăderea gradului de alertă pentru toate bazele militare de pe teritoriul național”, a explicat Miruță, într-o conferință de presă.

Ministrul a subliniat că nivelul de alertă este stabilit pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă situația cea mai gravă.

Creștere temporară în contextul conflictului din Iran

Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, nivelul de alertă la Deveselu era 3. Ulterior, acesta a fost ridicat la 2, pe fondul escaladării tensiunilor. „Înainte de începerea cu câteva zile a situației din Iran, dacă nu mă înșel, era 3, având în vedere situația din Iran, a crescut la 2. Dar este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur și simplu doar unei idei de conflict din Iran”, a precizat ministrul.

El a insistat asupra faptului că aceste ajustări sunt parte dintr-un mecanism normal de reacție la evoluțiile de securitate internațională, nu o reacție singulară la un anumit conflict.

Actualul conflict din Iran a început pe 28 februarie, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Evoluțiile din regiune continuă să influențeze climatul de securitate global, inclusiv măsurile adoptate de statele NATO.