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Șoșoacă și Ilan Șor, apariție surpriză la Sankt Petersburg. Oligarhul fugar o numește „viitorul președinte al României libere”

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O fotografie postată de Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova, în care acesta apare alături de eurodeputata Diana Șoșoacă, a stârnit controverse după ce oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României libere”, în contextul Forumului Economic de la Sankt Petersburg.

Șoșoacă, alături de Ilan Șor la Sankt Petersburg Foto: Ilan Şor
Șoșoacă, alături de Ilan Șor la Sankt Petersburg Foto: Ilan Şor

Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova și aflat în prezent în Federația Rusă, a publicat imagini în care apare alături de eurodeputata română Diana Șoșoacă, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg,  potrivit NewsMaker.  

În fotografiile distribuite pe rețelele sociale, cei doi apar în ipostaze cordiale, ținându-se de gât și zâmbind.

„Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”, a scris Șor pe rețelele sociale, însoțind mesajul cu fotografii. 

Eurodeputata și lidera S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a anunțat zilele trecute că participă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment supranumit adesea „Davosul rus”, unde a apărut alături de Marina Tauber, una dintre cele mai controversate figuri politice din Republica Moldova. Evenimentul este organizat sub patronajul liderului rus Vladimir Putin. 

Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului „Șor”, formațiune declarată neconstituțională și desființată în Republica Moldova, a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare și este dată în urmărire internațională.

La evenimentul organizat la Sankt Petersburg participă și mai mulți politicieni din Republica Moldova, printre care fostul președinte al țării, Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev, ambasadorul rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, precum și Victoria Furtună, lidera formațiunii „Moldova Mare”.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, stabilindu-se inițial în Israel, iar din 2024 se află în Federația Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel l-a condamnat în dosarul „Frauda bancară”, sentință menținută ulterior de instanța supremă. De asemenea, acesta figurează pe listele de sancțiuni ale SUA, Marii Britanii, Canadei și Uniunii Europene pentru presupuse legături cu Kremlinul și acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.

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