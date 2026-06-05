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Exclusiv „Un atac sub steag fals”. Ipoteza unui comandor în privința dronei care a explodat în Portul Constanța

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Comandorul Sandu Valentin Mateiu consideră că drona maritimă care a explodat la Constanța ar putea fi parte a unui atac hibrid sau sub steag fals. Asta înseamnă că Rusia sau chiar Ucraina ar putea să încerce să ne implice mai direct în conflictul lor.

Drona care a explodat la Constanța nu a făcut victime
O dronă maritimă a explodat la Constanța. FOTO: X

O dronă maritimă de tipul celor folosite în războiul din Ucraina a explodat vineri în jurul orelor 10.30, în Portul Constanța.

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, că posibilitatea ca această dronă să fi plutit în derivă până la Portul Constanța este puțin probabilă. 

„Aici mi se pare că este important, tocmai pentru a sprijini autoritățile, să nu facem ipoteze. Și să mergem cu ceea ce știm în acest moment, să așteptăm ancheta lor. Ce știm este că acea dronă nu este a noastră, că a intrat în portul Constanța. Este foarte puțin probabil ca o dronă în derivă să ajungă în portul Constanța. Suntem departe de teatrul de război, până la urmă războiul și cetatea Sevastopol... o navă de război... dacă rușii trimit drone spre Odessa”, spune comandorul.

A cui a fost drona de la Constanța

Cel mai probabil ar fi un atac hibrid, un atac sub steag fals. Rusia este prima suspectă în acest caz și ar avea interes direct ca România să creadă că este vorba despre o dronă ucraineană. Comandorul Sandu Valentin Mateiu nu exclude însă nici varianta ca drona să fie una ucraineană.

„Asta spune că, da, foarte probabil a fost un atac hibrid. Acum trebuie văzut, ancheta trebuie să afle acea dronă, că a fost rusească, că a fost ucraineană, că a fost atac false flag, adică trimisă de unii pentru a da vina pe ceilalți. Dar în final trebuie răbdare pentru a vedea rezultatul anchetei, iar ulterior vom vedea ce reacții vor fi. Pentru că acum sunt trei elemente. Primul este răspunsul apărării civile și a tuturor autorităților, că asta trebuie să sprijinim, pentru că vom avea portul paralizat 24 de ore, oamenii îngrijorați și cred că acesta este elementul cel mai important în acest moment. Reacția autorităților de apărare civilă trebuie sprijinită de fiecare dintre noi. Al doilea element este identificarea elementului acestuia, că foarte probabil a fost atac hibrid”, mai spune el.

Comandorul Sandu Valentin Mateiu
Comandorul Sandu Valentin Mateiu

România va trebui să-și intensifice măsurile de securizare a litoralului, adaugă comandorul.

„E puțin probabil să vezi o dronă în derivă care intră într-un port, eșuează undeva. După acea analiză vom vedea reacția politică a țării, iar la urmă trebuie să investigăm de ce a ajuns acolo, dispozitivul de apărare de la Poliția de Frontieră și până la Garda de Coastă și Marina Militară să-și asume măsurile pe care trebuie să le desfășoare în viitor, să nu se mai repete”; încheie Sandu Valentin Mateiu.

 Mai multe drone maritime se îndreaptă către Portul Constanța

Drona maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Constanța s-a autodetonat în jurul orei 10.30, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Zona fusese deja securizată și izolată de echipe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, iar dispozitivul era în curs de evaluare și de punere în siguranță în momentul exploziei.

Potrivit primelor informații, este vorba despre o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul nu aparține Armatei României și nu are legătură cu exercițiile desfășurate recent de MApN în zona Mării Negre. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Alte 4 drone ar fi în apropierea țărmului.

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