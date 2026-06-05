AUR pare să fi abandonat granițele ideologice clasice și să împrumute, tot mai pragmatic, teme și inițiative din întreg spectrul politic românesc. De la reformele privind numărul de parlamentari, susținute cândva de Traian Băsescu și USR până la mesajele asociate PSD, precum cele legate de companiile de stat şi listarea lor la bursă. Toate aceste iniţiative ridică întrebarea: ce fel de partid devine, de fapt, AUR?

Votul de marţi, din Parlament, pentru alegerea primarilor în două tururi, a reprezentat o surpriză, în contextul în care USR a votat alături de AUR pentru revenirea la procesul electoral anterior.

În urmă cu două săptămâni, AUR a venit cu un plan de „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Acesta cuprindea, între altele, reducerea cheltuielilor anual cu 1% din PIB, în următorii patru ani, 300 de parlamentari, Guvern cu cel mult 10 ministere şi 20 de agenţii guvernamentale. Teme promovate de PNL şi USR. Pe de altă parte, şi când s-a pus problema listării companiilor de stat la bursă, AUR a fost în asentimentul PSD şi împotriva măsurii promovată de Guvernul Bolojan.

Analistul Radu Delicote consideră că partidul desfăşoară o campanie electorală premergătoare alegerilor anticipate, scop declarat public pentru rezolvarea crizei guvernamentale.

„Un partid pragmatic, care înțelege foarte bine termenul de realpolitik, în sensul în care stă pe sondajele de opinie, vede ce își dorește electoratul, nu neapărat să țină o doctrină, deci mai degrabă să audă și să vadă. Și pe asta încasează punctele electorale. Da, a preluat foarte multe inițiative de la toți, inițiative care, unele dintre ele, sunt foarte bune. Şi in contextul în care coaliţia, defuncta, se contrează, AUR adună puncte electorale. Pentru USR, și-au menținut inițiativa legislativă, brandul. Nu văd o problemă de moralitate.”

Scopul AUR: alegerile anticipate

Intenţia ascunsă a AUR sunt alegerile anticipate, spune analistul politic. Liderii AUR se adaptează la situaţia în care ştiu că în acest moment nu sunt o soluție pentru guvernare, dar, pe de altă parte diluează mesajul prin care lupta partidelor pro-europene era împotriva suveranismului.

„Bineînţeles, pentru că nu există o majoritate în momentul de faţă în care să îţi permiţi să fii radical pe deciziile politice. Şi atunci trebuie să faci compromisuri. Soluţia este un Guvern de compromis, care va dura 100 de zile, cum a spus Ilie Bolojan când a preluat guvernarea, sau alegeri electorale anticipate.”, spune Delicote.

Și Andrei Țăranu, analist politic și prodecan la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA București a declarat pentru „Adevărul” că strategia din spatele planurilor prezentate de AUR trebuie privite în cheie electorală. Propunerile AUR reiau teme mai vechi din spațiul public și au un puternic caracter populist, fiind folosite mai degrabă ca instrumente de presiune politică în plină criză guvernamentală.

„Acum, nu cred că se poate guverna cu ei și ei știu acest lucru. Și asta pentru că, până când nu vor face niște gesturi sau nu vor da niște declarații mai degrabă europene, că nu sunt împotriva Uniunii Europene, vor fi priviți și puși totdeauna la index. Iar propunerile astea, cel puțin, un stat cu 300 de deputați și senatori, că aici apare o întrebare, este un considerent foarte greșit și, într-adevăr, eminamente populist. Reducerea schemei la la 50 este o propunere pe care a făcut-o USR-ul, din 2020, înainte de căderea cu guvernului Cîțu. Deci ei nu vin cu niște teme noi, dar probabil că încearcă să preia sau să vină cu teme care sunt deja consumate în spațiul public.”, a declarat profesorul.

Scenariul promovat de AUR pare să devină realitate

Încă de la iniţierea moţiunii de cenzură AUR a declarat în spaţiul public faptul că soluţia la criza guvernamentală, pentru formaţiunea politică, sunt alegerile anticipate. Capturarea unor teme de importanţă naţională din ultimele săptămâni nu face decât să confirme intenţiile liderilor partidului.

„Vom avea un Guvern, sunt sigur că Parlamentul îl va vota. AUR nu ştiu cum se va poziţiona în perioada următoare, realist. Ideea în sine că, iniţiativa unui partid, este a unui partid, şi nu o votăm de principiu, este o idee proastă. Este o idee păguboasă. Parlamentul rămâne grădina democraţiei şi a dezbaterii, şi dacă nu se întâmplă dezbatere, înseamnă că toată societatea are o problemă reală.”. spune Radu Delicote.

Acesta adaugă faptul că ameninţarea sub auspiciul căreia a fost creată coaliția PNL-PSD-USR-UDMR, nu mai funcționează după retragerea PSD de la Guvernare şi votarea de către AUR şi PSD a moţiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„Pierzi ascendentul moral ca şi partid, dacă ai spus asta odată, s-ar putea ca mare parte din electoratul tău să nu te mai vadă sensibil, şi să plece de la tine. Din toată confuzia, în care cetăţeanul nu mai ştie ce se întâmplă, se erijează un partid care este mult mai pragmatic decât celelalte.”

Deşi iniţiativele prezentate de AUR în ultimele săptămâni merg până la referendumul declanşat de Traian Băsescu pentru reducerea numărului de parlamentari, memoria electoratului în privinţa ideii iniţiale a unei propuneri legislative este scurtă pentru majoritatea votanţilor.

„O parte ţin minte, o parte nu. Nu neapărat le mai diferenţiază în avalanşa de informaţii la care facem faţă. Suntem asaltaţi din foarte multe zone cu informaţie şi lucrul acesta nu mai are relevanţă, a fost a lui x, a fost a lui y. Nu mai suntem în narativul acela,devine relevant cine va spune povestea primul, în termenii săi, în cazul de faţă, AUR. Uşor, uşor, toată lumea comunică electoral, ne pregătim pentru alegeri anticipate.

Devenim modelul bulgăresc şi asta îmi pare rău să o spun, dar se pare că aici suntem.”, a concluzionat analistul.

În încheiere acesta a făcut referire la Bulgaria care este celebră pentru schimbările frecvente de Guvern din ultimii ani. În ultimii doi ani în Bulgaria s-au succedat 4 guverne, cabinetele interimare și pline și au fost organizate 3 rânduri de alegeri parlamentare anticipate.