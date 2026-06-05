search
Vineri, 5 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză AUR confiscă agenda politică în plină criză: „Nu mai contează a cui a fost ideea, devine relevant cine spune povestea primul”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

AUR pare să fi abandonat granițele ideologice clasice și să împrumute, tot mai pragmatic, teme și inițiative din întreg spectrul politic românesc. De la reformele privind numărul de parlamentari, susținute cândva de Traian Băsescu și USR până la mesajele asociate PSD, precum cele legate de companiile de stat şi listarea lor la bursă. Toate aceste iniţiative ridică întrebarea: ce fel de partid devine, de fapt, AUR? 

AUR este alături de cele mai importante iniţiative din Parlament
Liderii AUR, George Simion, Dan Dungaciu, Petrişor Peiu Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Votul de marţi, din Parlament, pentru alegerea primarilor în două tururi, a reprezentat o surpriză, în contextul în care USR a votat alături de AUR pentru revenirea la procesul electoral anterior.

În urmă cu două săptămâni, AUR a venit cu un plan de „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Acesta cuprindea, între altele, reducerea cheltuielilor anual cu 1% din PIB, în următorii patru ani, 300 de parlamentari, Guvern cu cel mult 10 ministere şi 20 de agenţii guvernamentale. Teme promovate de PNL şi USR. Pe de altă parte, şi când s-a pus problema listării companiilor de stat la bursă, AUR a fost în asentimentul PSD şi împotriva măsurii promovată de Guvernul Bolojan.

Analistul Radu Delicote consideră că partidul desfăşoară o campanie electorală premergătoare alegerilor anticipate, scop declarat public pentru rezolvarea crizei guvernamentale. 

„Un partid pragmatic, care înțelege foarte bine termenul de realpolitik, în sensul în care stă pe sondajele de opinie, vede ce își dorește electoratul, nu neapărat să țină o doctrină, deci mai degrabă să audă și să vadă. Și pe asta încasează punctele electorale. Da, a preluat foarte multe inițiative de la toți, inițiative care, unele dintre ele, sunt foarte bune. Şi in contextul în care coaliţia, defuncta, se contrează, AUR adună puncte electorale. Pentru USR, și-au menținut inițiativa legislativă, brandul. Nu văd o problemă de moralitate.”

Scopul AUR: alegerile anticipate

Intenţia ascunsă a AUR sunt alegerile anticipate, spune analistul politic. Liderii AUR se adaptează la situaţia în care ştiu că în acest moment nu sunt o soluție pentru guvernare, dar, pe de altă parte diluează mesajul prin care lupta partidelor pro-europene era împotriva suveranismului.

„Bineînţeles, pentru că nu există o majoritate în momentul de faţă în care să îţi permiţi să fii radical pe deciziile politice. Şi atunci trebuie să faci compromisuri. Soluţia este un Guvern de compromis, care va dura 100 de zile, cum a spus Ilie Bolojan când a preluat guvernarea, sau alegeri electorale anticipate.”, spune Delicote.

Și Andrei Țăranu, analist politic și prodecan la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA București a declarat pentru „Adevărul” că strategia din spatele planurilor prezentate de AUR trebuie privite în cheie electorală. Propunerile AUR reiau teme mai vechi din spațiul public și au un puternic caracter populist, fiind folosite mai degrabă ca instrumente de presiune politică în plină criză guvernamentală.

„Acum, nu cred că se poate guverna cu ei și ei știu acest lucru. Și asta pentru că, până când nu vor face niște gesturi sau nu vor da niște declarații mai degrabă europene, că nu sunt împotriva Uniunii Europene, vor fi priviți și puși totdeauna la index. Iar propunerile astea, cel puțin, un stat cu 300 de deputați și senatori, că aici apare o întrebare, este un considerent foarte greșit și, într-adevăr, eminamente populist. Reducerea schemei la la 50 este o propunere pe care a făcut-o USR-ul, din 2020, înainte de căderea cu guvernului Cîțu. Deci ei nu vin cu niște teme noi, dar probabil că încearcă să preia sau să vină cu teme care sunt deja consumate în spațiul public.”, a declarat profesorul.

AUR îşi doreşte alegeri anticipate
Moţiune de cenzură Foto: Inquam Photos

Scenariul promovat de AUR pare să devină realitate

Încă de la iniţierea moţiunii de cenzură AUR a declarat în spaţiul public faptul că soluţia la criza guvernamentală, pentru formaţiunea politică, sunt alegerile anticipate. Capturarea unor teme de importanţă naţională din ultimele săptămâni nu face decât să confirme intenţiile liderilor partidului.

„Vom avea un Guvern, sunt sigur că Parlamentul îl va vota. AUR nu ştiu cum se va poziţiona în perioada următoare, realist. Ideea în sine că, iniţiativa unui partid, este a unui partid, şi nu o votăm de principiu, este o idee proastă. Este o idee păguboasă. Parlamentul rămâne grădina democraţiei şi a dezbaterii, şi dacă nu se întâmplă dezbatere, înseamnă că toată societatea are o problemă reală.”. spune Radu Delicote.

Acesta adaugă faptul că ameninţarea sub auspiciul căreia a fost creată coaliția PNL-PSD-USR-UDMR, nu mai funcționează după retragerea PSD de la Guvernare şi votarea de către AUR şi PSD a moţiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. 

„Pierzi ascendentul moral ca şi partid, dacă ai spus asta odată, s-ar putea ca mare parte din electoratul tău să nu te mai vadă sensibil, şi să plece de la tine. Din toată confuzia, în care cetăţeanul nu mai ştie ce se întâmplă, se erijează un partid care este mult mai pragmatic decât celelalte.”

Deşi iniţiativele prezentate de AUR în ultimele săptămâni merg până la referendumul declanşat de Traian Băsescu pentru reducerea numărului de parlamentari, memoria electoratului în privinţa ideii iniţiale a unei propuneri legislative este scurtă pentru majoritatea votanţilor.

„O parte ţin minte, o parte nu. Nu neapărat le mai diferenţiază în avalanşa de informaţii la care facem faţă. Suntem asaltaţi din foarte multe zone cu informaţie şi lucrul acesta nu mai are relevanţă, a fost a lui x, a fost a lui y. Nu mai suntem în narativul acela,devine relevant cine va spune povestea primul, în termenii săi, în cazul de faţă, AUR. Uşor, uşor, toată lumea comunică electoral, ne pregătim pentru alegeri anticipate.

Devenim modelul bulgăresc şi asta îmi pare rău să o spun, dar se pare că aici suntem.”, a concluzionat analistul. 

În încheiere acesta a făcut referire la Bulgaria care este celebră pentru schimbările frecvente de Guvern din ultimii ani. În ultimii doi ani în Bulgaria s-au succedat 4 guverne, cabinetele interimare și pline și au fost organizate 3 rânduri de alegeri parlamentare anticipate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii iubiți de milioane de români
fanatik.ro
image
Cazul „Matias”, băiatul din Dumbrăvița, Timiș, spulberat de mașină pe o stradă fără trotuare. Primăria a făcut exproprieri pentru asfaltare, dar fără spații pentru pietoni
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
digisport.ro
image
Puya se retrage din muzică. Anunțul a fost făcut chiar de către artist. „Gata. Pensie!”
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
playtech.ro
image
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
fanatik.ro
image
De ce folosesc Kosovo și Muntenegru euro, deși nu sunt membre UE și nici nu au aderat la moneda unică. Euroizarea unilaterală și dezavantajele ei
ziare.com
image
Surpriză de proporții: Franța a luat bătaie la ea acasă, chiar înainte să înceapă Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Unul dintre cele mai circulate pasaje din București va intra în șantier. Lucrările sunt estimate la 33 de luni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Eugen Tomac şi-a dat DEMISIA!
romaniatv.net
image
Bani mai mulți la pensie. Documentele care trebuie depuse de pensionari pentru a beneficia de majorare
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Teo Trandafir, în lacrimi după mărturisirea făcută de Maia. Ce i-a spus fiica sa: „Cu prețul vieții”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”

OK! Magazine

image
Familia regală în alertă maximă, starea viitoarei regine se agravează! Prințesa, extrem de bolnavă, a ajuns la spital

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!