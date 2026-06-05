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Putin respinge implicarea Europei în negocierile privind Ucraina

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Război în Ucraina
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Kremlinul consideră că statele europene nu pot acționa ca mediatori neutri în eventuale negocieri de pace, din cauza sprijinului militar acordat Ucrainei. În acest context, președintele rus Vladimir Putin a respins explicit ideea participării liderilor europeni ca intermediari în discuțiile privind încheierea războiului, potrivit Bloomberg.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Disputa survine pe fondul unor divergențe în interiorul Uniunii Europene privind desemnarea unui emisar special pentru eventuale negocieri cu Rusia. Liderul de la Kremlin susține că statele UE sunt parte a conflictului, întrucât sprijină militar Kievul, ceea ce, în opinia sa, exclude orice formă de neutralitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai presei internaționale, desfășurată la Sankt Petersburg. Putin a reiterat că susține un acord de pace despre care afirmă că ar fi fost conturat anterior împreună cu președintele american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri în Alaska.

Anterior, lideri din Germania, Franța și Marea Britanie au discutat posibilitatea unor negocieri care să includă atât Rusia, cât și Ucraina, consultându-se inclusiv cu partea ucraineană.

„Cum ar putea Uniunea Europeană sau statele sale membre să fie mediatori, dacă oferă sprijin direct unei părți aflate în conflict armat? Medierea presupune neutralitate”, a afirmat Putin.

Acesta a reluat ideea existenței unui presupus acord de compromis discutat cu Donald Trump în timpul summitului de la Anchorage, din august anul trecut. Totodată, a sugerat că statele europene ar putea contribui la procesul de pace nu prin furnizarea de armament, ci prin influențarea autorităților de la Kiev pentru acceptarea unor compromisuri propuse de Moscova.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis o scrisoare deschisă către Vladimir Putin, în care a propus o întâlnire directă pentru discutarea unei soluții de încetare a războiului. Zelenski a insistat, de asemenea, că atât Europa, cât și Statele Unite trebuie să fie implicate în orice proces diplomatic de încheiere a conflictului.

Moscova continuă să solicite ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donețk, inclusiv teritoriile pe care forțele ruse nu le-au ocupat începând cu 2014. În acest context, negocierile mediate de SUA, cu participarea Rusiei și Ucrainei, sunt în impas, în timp ce Washingtonul și-a redus implicarea pe fondul altor crize internaționale.

Pe acest fundal, Germania, Franța și Regatul Unit consideră că există o fereastră diplomatică pentru reluarea dialogului cu Moscova, în condițiile în care războiul de uzură afectează tot mai mult capacitatea militară a Rusiei, iar presiunea economică internă este în creștere.

Putin a declarat că Rusia dorește clarificarea reprezentării europene în eventuale negocieri, subliniind că acești interlocutori trebuie să fie „persoane de încredere”. El a adus din nou în discuție numele fostului cancelar german Gerhard Schröder, pe care îl descrie drept un politician experimentat, în ciuda criticilor legate de apropierea sa de liderul rus.

„Nu este un prieten al lui Putin. Este un om de stat german și, în opinia mea, unul dintre cei mai buni, pentru că are propria poziție și curajul de a o susține”, a declarat liderul de la Kremlin.

În paralel, liderii europeni discută în continuare posibilitatea reluării contactelor directe cu Moscova, însă înainte de desemnarea unui eventual emisar special încearcă să stabilească cadrul general al negocierilor, temele posibile și liniile roșii. O reuniune a reprezentanților celor 27 de state membre ale UE urmează să aibă loc la Cipru, fără a fi așteptată însă o decizie finală privind un negociator oficial.

Președintele Consiliului European, António Costa, a purtat deja consultări cu mai mulți lideri europeni, iar printre numele vehiculate pentru un posibil rol de intermediere se numără Mario Draghi, Angela Merkel și Alexander Stubb.

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