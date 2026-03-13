Analiză Scutul de la Deveselu, contestat chiar din SUA. „A fost ridicol când am insistat pe acea instalație din România”

Un fost consilier al șefului Apărării din SUA avansează un scenariu de coșmar. El spune că Iran ar putea câștiga prin simplul fapt că va rezista atacurilor, caz în care Israelul s-ar afla într-un pericol iminent. În același timp, el spune despre scutul de la Deveselu că ar fi inutil.

Complicațiile care au apărut după atacul asupra Iranului îi determină tot mai mult pe unii experți să ia în calcule scenarii în care Iranul ar câștiga războiul. Douglas Macgregor este colonel în retragere, veteran de război și fost consilier senior al secretarului Apărării al SUA, iar în prezent este un foarte apreciat analist militar peste Atlantic.

Într-un podcast realizat de profesorul Glenn Diessen, Macgregor susține că se conturează o lume nouă, cu un nou Orient Mijlociu, în care nu este exclus ca Iranul să câștige, caz în care Israelul s-ar putea să nu supraviețuiască. Este o afirmație surprinzătoare, dar analistul prezintă câteva argumente în acest sens.

În primul rând, el explică faptul că pentru Iran victoria nu înseamnă distrugerea inamicului, în cazul de față a armatei americane, ci pur și simplu supraviețuirea.

Definiția victoriei dată de Douglas Macgregor este următoare: „Iranul, pe de altă parte, nu trebuie să facă nimic altceva decât să supraviețuiască. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât noi părem mai slabi, Israelul pare mai slab, iar Iranul pare mai puternic. Și cred că Iranul va supraviețui. Nu văd nicio dovadă că vor suna la Washington să ceară milă".

Iranul mai rezistă

În ce privește capacitatea de rezistență a Iranului, aici aproape toți experții au căzut de acord că aceasta este una ridicată. De altfel, se știe, administrația Trump a fost avertizată de militari importanți că orice acțiune împotriva Iranului vine cu riscuri enorme și i-au recomandat să reziste tentației de a ataca această țară. Macgregor subliniază că Iranul este un „stat-civilizație” cu o istorie de mii de ani, ceea ce le oferă o unitate și o reziliență pe care americanii nu o înțeleg.

„Poți ucide un lider, dar nu poți bombarda o civilizație până la supunere. Nu am înțeles niciodată cu ce avem de-a face în Iran. Toată lumea vorbește despre Iran ca despre un stat islamic radical. Nimic mai fals. Iranul este, în ultimă instanță, Persia, iar acea civilizație este mult mai veche. Gândirea, filozofia și arta persană și-au afirmat dominanța în ultimii 30 de ani. Oamenii din Iran s-au îndepărtat în mare parte de forma rigidă a islamului. Nu l-au urât pe Khamenei, din contră, mulți l-au văzut ca pe un om decent și umil care și-a sacrificat viața. Uciderea lui l-a făcut martir, chiar și pentru cei care nu plac islamul. I-am mobilizat împotriva noastră. Noi proiectăm valorile și experiența noastră asupra altora. Experiența noastră nu se potrivește cu cea a oamenilor din Orientul Mijlociu, Asia sau Africa”, afirmă expertul.

Acum, spune el, Iranul are un avantaj imens și încearcă să-l speculeze, mergând pe epuizarea adversarului. Iranul are un inventar de aproximativ 450.000 de rachete, în timp ce SUA mai are în stoc doar câteva mii.

„Avem vreo 4.000 de rachete rămase în inventar. Iranul are vreo 450.000. E o diferență uriașă”, mai spune americanul. Rachetele iraniene au penetrat celebrul Iron Dome israelian, iar situația este complicată:

„Iron Dome-ul Israelului nu funcționează foarte bine. Iranienii par să fi avansat tehnologic mult mai mult decât am anticipat. Sunt capabili să livreze rachete cu momeli (decoys) și multiple focoase. Racheta reală trece în timp ce noi suntem preocupați de momeli. Nu merge bine deloc pentru noi. Interesant este că în Vest, media arată o imagine minunată a succesului militar american și israelian. Este uluitor. Nu cred că aceasta este imaginea pe care restul lumii o percepe”.

Israelul e în pericol

Afirmația-avertisment cea mai surprinzătoare este legată însă de Israel. Expertul amintește că înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial exista percepția că armatele Franței și a Marii Britanice sunt cele mai puternice din lume, dar ambele au fost zdrobite de Germania nazistă, iar britanicii au scăpat de ocupație doar fiindcă geografia i-a ajutat.

„Țineți minte, în 1940 toată lumea spunea: «Mulțumim Domnului pentru armata franceză, cea mai mare din Europa, cea mai bine echipată». Asta a dispărut foarte repede. La fel și armata britanică. Trăim într-o lume în care vechea eră se termină și una nouă începe. Regulile viitorului nu vor mai fi scrise la Washington, ci în Asia, Europa și Orientul Mijlociu, de către popoarele indigene”, susține Macgregor

Profesorul Glenn Diesen îl întreabă direct, la un moment dat: „Spui că Israelul s-ar putea să nu supraviețuiască. Cum s-ar întâmpla asta? Prin înfrângere militară sau consecințe economice?”

În ce privește ideea Israelului de a acționa concomitent pe mai multe fronturi, Macgregor critică strategia lui Netanyahu de a lupta pe șapte fronturi simultan, adică în Gaza, Liban, Siria, Irak, Yemen, Cisiordania și Iran. Americanul consideră această strategie nesustenabilă din punct de vedere logistic și uman. El vorbește despre un cumul de factori și aduce în discuție epuizarea și compară situația Israelului cu cea a Ucrainei:

„Mergeți înapoi și ascultați-l pe domnul Netanyahu explicând așa-numitele sale «șapte fronturi». Știi, asta nu este sustenabil. Se presupune că israelienii au mai mobilizat acum încă 100.000 de rezerviști. Va fi interesant de văzut câți dintre ei se vor prezenta la datorie. Se vorbește în Israel despre invadarea Libanului pentru a merge după Hezbollah, pentru că nu poți face totul din aer. La un moment dat, Israelul va ajunge epuizat și secătuit, la fel ca Ucraina. Astăzi, întrebarea nu este dacă Rusia va supraviețui, ci dacă Ucraina mai supraviețuiește. Ce va fi? Cu siguranță nu va mai fi ce a fost. Deci, înseamnă asta că Israelul supraviețuiește sub o anumită formă? Poate. Dar nu va mai fi ce a fost sau ce este astăzi. Trebuie să te uiți la liniile de tendință. Iar liniile de tendință acum nu sunt favorabile”.

În același timp, Israel a ajuns un stat detestat în lume, inclusiv în Uniunea Europeană. Macgregor merge până acolo încât numește Israelul un „stat paria” din cauza acțiunilor din Gaza, susținând că ura acumulată în regiune, din Turcia, până în țările arabe și culminând cu Iranul, va face imposibilă conviețuirea statului evreu pe termen lung fără protecția masivă a SUA.

Ajungând la factorul nuclear și intervenția marilor puteri, acesta este punctul în care riscul de dispariție al Israelului devine și mai mare, iar Macgregor face o predicție sumbră. Ca un act suprem de disperare, el spune că există riscul ca Israelul să decidă să folosească o armă nucleară tactică, în cazul în care atacurile iraniene vor continua. Un alt aspect care ar complica enorm lucrurile ține de o posibilă intervenție a Rusiei și Chinei.

Cel mai mare risc

Macgregor sugerează că, puși în fața unui război nuclear global cu Rusia și China pentru a salva Israelul, americanii ar putea renunța la a mai sprijini această țară:

„Ei bine, dacă israelienii decid să folosească o armă nucleară tactică sau orice armă nucleară cu scopul de a opri atacurile neîncetate cu rachete ale Iranului, cred că asta va schimba situația dramatic. Nu sunt sigur că Israelul va supraviețui acestui lucru. Rușii și chinezii, în acel moment, ar interveni cu siguranță și ne-ar clarifica faptul că, dacă acest lucru nu este oprit și continuă, se vor alătura activ luptei împotriva Israelului și a noastră.

Și amintiți-vă, nu cred că israelienii vor face așa ceva imediat. Prognozez că, la un moment dat, israelienii vor spune: „Dacă Iranul nu se oprește, vom lansa o armă nucleară”. Asta cred că s-ar putea întâmpla. Ei bine, noi nu avem niciun control asupra Israelului. Israelul ne controlează pe noi. Asta este foarte clar. Deci, dacă nu putem controla Israelul și Israelul face asta, atunci Rusia și China intervin. Ei bine, ei ar interveni într-un moment în care noi ne-am epuizat inventarele. Deci, cum am mai putea duce o luptă semnificativă?”.

Concluzia lor este că este posibil ca Iranul câștigă prin „asimetrie și răbdare”, în timp ce Israelul riscă să se autodistrugă prin „supraîntindere militară” și pierderea susținerii globale.

În altă ordine de idei, economia globală va fi lovită în plin de ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu. „Cred că distrugerea infrastructurii petroliere este abia la început. Avem dovezi că unele rafinării de petrol au fost lovite, în special în Arabia Saudită. Cred că vom vedea mai multe astfel de situații. Deci, suntem la începutul a ceea ce este, ostensibil, un război regional lung și nici nu am început să evaluăm posibilitatea ca alții să se implice”, spune expertul.

Ce spune despre România

În ce privește o posibilă intervenție a europenilor în război, americanul este sceptic. El vorbește și despre instalația de la Deveselu, România, care ar fi fost concepută ca un scut împotriva rachetelor iraniene.

„Cred că iranienii știu că Emiratele și saudiții au jucat un joc duplicitar, încercând să fie de ambele părți. Deci nu cred că iranienii regretă ceva și vor să facă lumea să simtă durere, pentru că și ei simt o durere acută. Deci nu e deloc surprinzător. În ceea ce-i privește pe europeni, ei au știut de la început că Iranul nu reprezintă nicio amenințare. A fost ridicol când am insistat pe acea instalație din România, acea instalație antirachetă, pe motiv că ne protejăm aliații europeni de un atac iranian. Nimeni nu a crezut asta. E o prostie”, susține Douglas Macgregor.